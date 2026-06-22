FT Vätterbygden växer vi söker medarbetare till grönyteskötsel
FT Vätterbygden AB / Trädgårdsanläggarjobb / Jönköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Jönköping
2026-06-22
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FT Vätterbygden är i en expansiv fas och söker nu främst säsongsarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom grönyteskötsel samt drift och underhåll. För rätt person finns kan det även finnas möjlighet till fortsatt anställning.
Vi söker dig som vill arbeta under säsong, trivs med ett aktivt utomhusarbete och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt team där din insats gör skillnad i våra utemiljöer.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bland annat:
Klippning av gräsytor
Trimning och skötsel av grönytor
Rensning, plantering och skötsel av rabatter
Buskklippning och enklare beskärning
Drift- och underhållsarbete
Snöröjning och vinterunderhåll
Övriga löpande arbetsuppgifter inom utemiljöKvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av grönyteskötsel eller liknande arbete (t.ex. arbete med trimmer, gräsklippare eller trädgårdsarbete)
Du trivs med att arbeta utomhus i olika väderförhållanden, året runt
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Meriterande
Trädgårds- eller fastighetsskötselutbildning
Arbete på väg 1.1–1.3
Liftkort
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av snöröjning
Röjsågskörkort
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Ett varierat och aktivt arbete över hela året
Ett trevligt och stöttande arbetslag
Möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamhetenAnställningsvillkor
Ort: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Anställningsform:Säsong
Ansökan: Rekrytering sker löpande
Skicka ditt CV till: jobb@ftvatterbygden.seKontaktuppgifter för detta jobb
Hanna Brunius, HR-ansvarig
0708‐29 70 14 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: jobb@ftvatterbygden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FT Vätterbygden AB
(org.nr 556691-5822), https://www.ftvatterbygden.se/
Instrumentvägen 4 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ft Vätterbygden AB Jobbnummer
9972943