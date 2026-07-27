FST Cyber - Verksamhetsutvecklare inom digitalisering och Natointegration
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende, eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling? Försvarsstabens Cyberenhet söker nu erfarna handläggare med driv, helhetssyn, samarbetsförmåga och säkerhetstänk för arbete med Nato integration inklusive Nato standardisering.
Försvarsstaben
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att bereda ärenden på militärstrategisk nivå samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta verksamheten.
Cyberenheten är en del av Försvarsstaben och leder arbetet med att omsätta Försvarsmaktens strategiska inriktning inom informations- och kommunikationsteknologiområdet. Enhetens mål är att säkerställa myndighetssamordnad, robust och effektiv ledningsförmåga. Försvarsmakten bedriver ett omfattande förändringsarbete med att digitalisera verksamheten.
Data & Policy sektionen i Cyberenheten består av erfarna, professionella medarbetare som fokuserar på resultat genom samarbete, lösningsfokus och framåtanda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare inom Funktionsledningsavdelningen har du en viktig roll i hur Försvarsmakten tar ansvar som Nato-allierad. Du bidrar till Försvarsmaktens digitaliseringsutveckling och leder, tillsammans med andra myndigheter, svenska ställningstaganden inom Natos utveckling på cyberområdet.
I rollen tar du fram svenska positioner, styrningar, riktlinjer och beslutsunderlag avseende digitalisering för det nationella arbetet vid Natos högkvarter. Du analyserar operativa och finansiella konsekvenser av Nato-policyer, företräder Sverige i nationella och internationella forum samt är rådgivande till Försvarsmaktens CIO.
Arbetet omfattar analys, beredning och föredragning av ärenden, samordning med andra totalförsvarsmyndigheter samt att fungera som kontaktpunkt för informationsutbyte inom Försvarsmakten och med andra myndigheter. Du stödjer även arbetet med Natos standarder genom analyser inför ratificering och planering av implementering för att uppnå interoperabilitet inom alliansen.
Tjänsten innebär också att planera och delta i interna och externa samverkansmöten. Genom ditt arbete bidrar du till att uppfylla Cyberenhetens mål samt till ett mer effektivt, innovativt och kunskapsdrivet arbetssätt inom myndigheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Akademisk examen inom data- eller systemvetenskap, informations- och kommunikationsteknik, eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom informations- och datahantering omfattande arbete med att analysera, bereda och föredra ärenden för beslut
Aktuell och relevant erfarenhet av system och tjänster för information och kommunikation
Kunskap om robusthet och säkerhet i tjänster för information och kommunikation
Aktuell och relevant kunskap om att självständigt driva projekt samt genomföra analys- och utredningsarbete, inklusive att ta fram och presentera resultat och slutsatser för beslutsfattare
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar initiativ och driver ditt arbete självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt, prioritera och arbeta strukturerat även i en föränderlig miljö.
Du är kommunikativ och skicklig på att föra dialog samt skapa samsyn, även i större och komplexa sammanhang. Som person är du prestigelös, lyhörd för andras perspektiv och har en god analytisk förmåga. Du omsätter erfarenheter och lärdomar till praktisk handling, är resultat- och lösningsorienterad samt bidrar med nytänkande och innovation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Aktuell och relevant erfarenhet av arbete i statlig verksamhet/större organisation
Erfarenhet från Nato, EU eller andra internationella organisationer
Kunskap om Natos styrnings- och standardiseringsprocesser
Kunskap om Nato:s arbete med C3/CIS, Federated Mission Networking, informationshantering, cyberresiliens eller AI och data governance
Erfarenhet av att formulera nationella positioner i mellanstatliga relationer
Erfarenhet av policysutveckling eller internationella förhandlingar
Erfarenhet av att leda och samordna arbete utan formellt personalansvar
Kunskap och kompetens om modern IT såsom molnlösningarÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Befattningen är civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Ann-Marie Löf
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Arbete i processen kommer påbörjas efter sista ansökningsdag, ovan kontakter kan vara begränsade att nå under semesterveckorna. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012039