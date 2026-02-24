Fryshusets grundskola Akalla söker grundlärare i fritidshem vikariat
2026-02-24
Om tjänsten;
Vi söker en utbildad fritidsledare med legitimation som vill bli en del av vår skola. Tjänsten är ett vikariat från och med omgående och hela 2026 med möjlighet till förlängning. Det är en tjänst förlagd på mellanstadiet om 100%.
Din roll blir att dels vara del i den dagliga fritidshemsverksamheten, med samarbete med lärare och övrig personal. Det är en bred roll där man till exempel är resurs i klassrum, är med eleverna på fritidstiden, checkar in elever på skolbussarna.
Vi söker dig som tycker om att påverka, förbättra och se nya möjligheter tillsammans med dina kollegor.
Dina kvalifikationer;
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du delar Fryshuset värdegrund. Du behöver ha ett stort engagemang och tålamod, älska barn och vara villig att ge av dig själv till dem.
Vi söker dig som:
• Har legitimation mot arbete i fritidshem
• Har gedigen erfarenhet av fritidshemsverksamhet
• Har god samarbetsförmåga
• Tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
• Uppskattar att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet.
• Talar god svenska
• Har stort inre driv och är samvetsgrann.
Övrigt;
Tjänsten är ett vikariat från omgående och hela 2026 men möjlighet till förlängning. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev, senast 9/3 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Utval och intervjuer sker löpande.
OBS! Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett heltidsjobb.
164 33 HUSBY Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Husby Kontakt
Rektor
Helena Roleda helena.roleda@fryshuset.se Jobbnummer
9761707