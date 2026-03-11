Fryshuset söker fritidsledare med fokus tjejverksamhet och demokrati
2026-03-11
Vill du vara med och skapa framtidstro för unga? På Fryshuset tror vi på kraften som uppstår när unga får utrymme att utvecklas genom sina passioner. Vi är en av Sveriges största ungdomsorganisationer och bedriver över 60 verksamheter runt om i landet - allt från kultur och nöjen till sociala insatser som möter vår tids tuffaste utmaningar. Hos oss är alla välkomna, och vi bygger vår verksamhet på förtroende, engagemang och övertygelsen om att varje ung person bär på en unik potential.
Nu söker vi en kreativ och driven fritidsledare till Henriksdals fritidsgård i Nacka - med ett särskilt uppdrag att utveckla och leda vår tjejverksamhet.
Om Henriksdals fritidsgård
Henriksdals fritidsgård är en öppen fritidsverksamhet för unga på högstadiet och gymnasiet. Här får ungdomar en trygg plats att hänga på, testa nya aktiviteter, utvecklas inom sina intressen och möta trygga vuxna som ser dem. Verksamheten är väl etablerad, ligger på Henriksdalsberget i Nacka och arbetar utifrån Fryshusets värdegrund och metoder.
Din roll hos oss
Som fritidsledare blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar en meningsfull fritid för unga. Rollen är varierad och händelserik, och du kommer ha stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten.
I arbetet ingår bland annat:
Operativt arbete med ungdomar under dag- och kvällstid (till kl. 21.30 samt vissa sena fredagar).
Att leda, utveckla och driva vår tjejverksamhet - alltifrån trygghetsskapande aktiviteter till workshops eller tjejgrupper.
Aktivt arbeta med verksamhetens demokratiprojekt
Handledning, coachning och relationsskapande arbete med unga.
Planering och genomförande av aktiviteter och projekt.
Aktiv medverkan i utvecklingen av verksamheten tillsammans med kollegor och ledning.
Uppföljning, dokumentation och utvärdering av aktiviteter och projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att jobba med ungdomar och brinner för att skapa trygga, inkluderande miljöer där unga, och framförallt, tjejer får växa och ta plats. Du är social, driven och kan jobba bra både självständigt och i grupp. Du har lätt för att skapa relationer och du möter unga med värme, struktur och professionalitet.
Du:
är kreativ, engagerad och lösningsorienterad
är ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera
trivs med teamarbete och bidrar med energi och idéer
kan arbeta normkritiskt och inkluderande i alla situationer
Fritidsledarutbildning eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med unga.
Kunskap och erfarenhet av normkritiskt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från öppen fritidsverksamhet.
Erfarenhet av arbete med unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Egen kompetens, passion eller erfarenhet inom exempelvis musik, kultur, idrott eller annat som kan berika verksamheten.
Erfarenhet av tjejgrupper eller arbete med jämställdhetsfrämjande verksamhet.
Anställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: 75%, tillsvidareanställning som inleds med 6 mån provanställning
Kollektivavtal: Fremia - Kommunal (Skolavtalet)
Sista ansökningsdag 31/3.
