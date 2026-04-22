Fryshuset grundskola söker bibliotekarie med undervisning i spanska
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är cirka 730 anställda och arbetar inom områdena skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Vill du arbeta i en dynamisk skolmiljö där du får kombinera bibliotekarieuppdrag med undervisning? Vi söker nu en engagerad bibliotekarie som vill vara med och utveckla våra skolbibliotek i Akalla och Husby samt inspirera elever till läsning och lärande.
I rollen kommer du att:
• Ansvara för medieinköp för målgruppen 6-12 år
• Bemanna biblioteken i Akalla och Husby samt utföra sedvanliga biblioteksuppgifter
• Planera och genomföra läsfrämjande aktiviteter i nära samverkan med skolan, till exempel bokprat och biblioteksvisningar
• Strukturera och utveckla boksamlingen utifrån elevernas behov
• Ansvara för utlån och hantering av läromedel
• Undervisa i spanska i årskurs 6
Om dig
Vi söker dig som:
• Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet av arbete i skolbibliotek
• Har erfarenhet av läsfrämjande arbete med barn och unga i åldrarna 6-15 år
• Har lärarlegitimation eller annan behörighet i spanska
För att trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande, kreativ och har ett starkt engagemang för unga. Du har lätt för att skapa relationer och samarbetar gärna med kollegor, skolor och andra aktörer. Samtidigt är du självgående, tar ansvar och vill bidra till att utveckla verksamheten framåt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med prioriterade målgrupper
• Erfarenhet av arbete i mångkulturella områden
• Erfarenhet av projektarbeteÖvrig information
Din huvudsakliga placering är på skolbiblioteket i Akalla (40 %) samt i Husby (20 %), med undervisning i spanska i Akalla om cirka 15 %.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid .
Tillträde den 10 augusti eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.
