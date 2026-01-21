Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad söker skolkanslist
2026-01-21
Fryshusets grundskola i Hammarby Sjöstad söker Skolkanslist
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro.
Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Fryshuset grundskola Hammarby Sjöstad startade 2010 och har idag 330 elever i åk 7-9. Vi är en idébaserad friskola vilket innebär att hela skolpengen används till skolverksamheten.
Om rollen
Vår skolkanslist ska vara föräldraledig i ett år. Därför behöver vi en vikarie. Vi söker en strukturerad person som trivs i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter, och du får gärna motiveras av att få ta eget ansvar och att vara en viktig kugge i ett stort maskineri.
Att jobba som Skolkanslist
Det dagliga arbetet består främst av att ansvara för skolans administrativa arbete, registrera ärenden och förmedla dem till rätt personer. Förutom det kommer du även att arbeta med administration kring elevintag och prövning. Tjänsten är på 50 % med möjlighet till utökad sysselsättningsgrad. Du kommer att ha stor frihet i din roll vad gäller arbetsupplägg. Arbetstiderna per 50% är kl.7.30-12.00.
Som Skolkanslist kommer du även att
administrera elev- och personallistor
statistik (Nationella prov, betyg, SCB, skolverkets enkäter)
hantera enklare ekonomiuppgifter
hantera skolans webbplats, Schoosoft, Microsoft och Google
hantera inkommande ärenden från vårdnadshavare * hantera post
administrera vikariehantering
Det här jobbet passar dig som framför allt är strukturerad i de arbetsuppgifter du tar dig an. Du bör ha erfarenhet av administrativt arbete sedan tidigare och vi tar för givet att du är en tålmodig och prestigelös person som är mån om att göra ett bra jobb.
Vi söker dig som
har gymnasial utbildning
har erfarenhet av att arbeta som administratör
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god datorvana.
Det är meriterande om du
har arbetat med liknande uppgifter tidigare
har erfarenhet av skoladministratörsuppgifter
har erfarenhet av Schoolsoft, Microsoft och Google.
har erfarenhet av att använda sociala medier och hemsidor i marknadsföringssyfte
Anställningsvillkor
Vikariat, omfattning 50% med möjlighet till utökad sysselsättningsgrad
Period: Omgående- 3 Mars 2027
Semestertjänst
Kollektivavtal mellan Fremia, Sveriges Lärare, Vision, Sveriges Skolledare och Kommunal
Intervjuer hålls löpande.
Sista ansökningsdag 9 februari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett deltidsjobb.
Mårtendalsgatan 2-8
)
120 06 STOCKHOLM
Stiftelsen Fryshuset Jobbnummer
