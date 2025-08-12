Frukt & Grönt medarbetare ICA Kvantum Malmborgs Limhamn
2025-08-12
ICA Kvantum Malmborgs på Limhamn ägs och drivs av familjen Malmborg. Hos ICA Kvantum Malmborgs möts smaker, dofter och människor som i gamla tiders butiker. De står för en stark lokal färskvaruprofilering med maten, människan och miljön i fokus. Butiken är en mötesplats för matälskare! Vill du vara med och skapa en inspirerande och fräsch shoppingupplevelse för våra kunder? Vi söker en engagerad och ansvarsfull frukt- och gröntmedarbetare till vårt team på ICA Kvantum Malmborgs Limhamn.
Om rollen:
Som medarbetare på frukt- och gröntavdelningen ansvarar du för att hålla avdelningen fräsch och attraktiv för våra kunder. Du ser till att vi alltid har ett brett och kvalitativt utbud av frukt och grönsaker och att avdelningen är välfylld, prydlig och organiserad. Du kommer också att hjälpa kunder med frågor, ge råd och inspiration om frukt- och grönsaksprodukter. Inspiration och produktkunskap är väldigt viktigt, samt ett bra kundbemötande.
Tjänsten i sig:
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för frukt & grönt och älskar att ge god service till dina kunder!
Dina främsta arbetsuppgifter blir att på ett proffsigt sätt erbjuda upplevelser över kundens förväntan igenom försäljning av en inspirerande avdelning. Du ser till att avdelningen alltid är välfylld och fräsch. Du medverkar till en trivsam, effektiv och säljande arbetsmiljö. För dig är ordning och högt tempo en förutsättning för bra resultat. Du är positiv och engagerad och har viljan att utveckla avdelningen dagligen. Du ser till att avdelningen alltid är ren, ordnad och säljande. Du har stort intresse av att följa säsonger och drivs av att sälja så mycket som möjligt med bra kvalitet till kund. Du har fullt ansvar för beställningar, prissättning, kampanjplanering, skyltar & etiketter, datumkoll, ombygg, svinn & priskommunikation, inventering och städ. Ta emot och hantera varuleveranser.
Dina egenskaper:
Du har ett stort intresse för frukt och grönt. Vi ser att du har ett bra och positivt kundbemötande. Du drivs av sälj och kundnöjdhet. Du är fysiskt stark och klarar tunga lyft. Du är snabb, organiserad och självgående. Som person är du noggrann, ansvarstagande. Du har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln. Du har tidigare kunskaper inom AOB, Min butik eller liknande.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk och väletablerad butik. Möjlighet att arbeta med fräsch och högkvalitativ frukt och grönt. En arbetsplats med trevliga kollegor och god stämning.
Tjänsten är på 35 timmar/v, dagtid, varannan helg. Du ska kunna börja arbeta kl 06:00. En kväll till kl 19:00 i veckan. Start snarast.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast. Rekrytering:
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är det lokala företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare! EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
