Frukostvärd och städ av rum på Gamleby Hotell 50%
2025-12-21
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb?
Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på Gamleby Hotell - ett hotell intill Gamleby torget med närhet till både natur och service. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse. Nu behöver vi förstärka vårt team inför sommaren!Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Som frukostvärd/värdinna/städ är du en viktig del av gästernas upplevelse. Du ser till att frukosten håller hög kvalitet, att gästerna känner sig välkomna och att ordning och reda råder i våra lokaler. Arbetet är varierande och sker i ett högt tempo.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förbereda och servera frukost av god kvalitet
Hjälpa våra gäster att känna sig som hemma
Städa allmänna ytor och hjälpa till med städ av rumProfil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
Strukturerad, lösningsorienterad och har öga för detaljer
En glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Flexibel och trivs med varierande arbetstempo
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete i hjärtat av Gamleby
En arbetsplats där vi värnar om trivsel och utveckling
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd Gamleby Hotell". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157)
Storgatan 4 (visa karta
)
594 32 GAMLEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gamleby Hotell Jobbnummer
9658289