Frukostvärd/Frukostvärdinna till Verandan visstids & extraanställning
Aktiebolaget Nya Grand Hotel / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-14
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Verandan är en klassisk nordisk à la carte-restaurang som följer säsongen. Här serveras både frukost lunch och middag. Menyn erbjuder klassiska rätter med en modern tvist. I vår ljusa och inbjudande atmosfär strävar vi efter att skapa en plats där våra gäster kan känna lugn och ro under sitt besök.
Vi söker Dig som eftersträvar att göra skillnad och som söker en ny utmaning. I vår internationella miljö finns gäster från hela världen och ett krav är att du obehindrat talar svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse. Vi söker dig som är morgonpigg och vaknar med ett leende på läpparna varje dag.
Om tjänsterna:
Vi söker just nu en frukostvärd/frukostvärdinna till en anställning om 75%. Arbetstiden är förlagd till förmiddagen med tidiga morgnar, i regel mellan 06:00 och 12:30 (med 30 minuters rast).
I rollen som frukostvärd/värdinna arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Vi söker dig som är morgonpigg, serviceinriktad och alltid sätter gästerna i fokus. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd. Vi är övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar.
Du kommer att ansvara för servering av vår frukost. Vi har buffetservering men en stor del av upplevelsen sker vid bordet, så som dryckesbeställningar och eventuella special orders som kan förekomma.
Arbetsuppgifterna i övrigt är följande:
Mise en place inför arbetsdagen
Ge gästerna ett varmt välkomnande
Servera, duka av
Duka om under service på ett effektivt sätt
Förbereda inför kommande dag
Uppdukning och förberedelser av matsalen inför nästa servering
Vem är du?
Vi söker dig som har ett naturligt leende på läpparna och en vilja att göra skillnad.
Du arbetar effektivt med en förmåga att prioritera arbetsuppgifter utifrån olika situationer. Du är dessutom intresserad av att ständigt lära mer.
Du har någon tidigare erfarenhet från branschen och kan hantera såväl brickservering som att bära tallrikar på ett effektivt vis.
Du är självgående, strukturerad och har mycket energi.
Du besitter hög social kompetens och brinner för uppgiften att ge våra gäster en fantastisk service.
Du talar obehindrat svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande.
Vi erbjuder:
Grand Hôtel som arbetsgivare erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete i en femstjärnig internationell miljö. Vi söker dig som söker en spännande utmaning i sommar men även dig som vill arbeta extra på helger, lov mm. Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse.
Vi genomför bakgrundskontroll som del av vår rekryteringsprocess.
Vi motser din ansökan senast 2026-08-01. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Värdesätter Du hög service och kvalitet är Du välkommen med Din ansökan till oss snarast.
Du som går vidare i processen kommer att bli kallad till intervju inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066101-2100503". Arbetsgivare Aktiebolaget Nya Grand Hotel
(org.nr 556028-5941), https://careers.grandhotel.se
Södra Blasieholmshamnen 8 (visa karta
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111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Grand Hôtel Stockholm Jobbnummer
10002796