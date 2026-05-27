Frukostansvarig till mindre familjärt hotell
Vi söker en frukostvärdinna/värd med ansvar, deltid 6-12 vardagar, 7-13 helger.
Vill du jobba på ett familjärt hotell där gästerna är i fokus? Med ett team som ständigt strävar efter förbättring? Då är vi rätt för dig. Vi söker dig som vill vara en del av vårt glada team och som alltid vill lära sig mer och utvecklas i en roll.
Du älskar att arbeta med människor och sätter alltid kunden i fokus. Du har känsla för detaljer och är kreativ. Du tycker om att göra det lilla extra för gästen och gillar att inspirera andra. Dina viktigaste egenskaper är att du är glad och positiv då du i regel är den första gästen möter på dagen. Ett stort leende och trevligt bemötande är en självklarhet.
Du är noggrann, ordningsam och har en drivkraft att vilja förändra och förbättra. Du tycker om att jobba i högt tempo och gillar att jobba effektivt.
Det är superviktigt att allt är fräscht och snyggt och att våra gäster trivs, så vi letar efter dig med öga för detaljer. Matsalen skall hållas ren, städrutiner som vi har skall följas och det vi gör ska ha det lilla extra.
I arbetsuppgifterna ingår förberedelser av frukost, duka, lägga upp fina fat med frukostmat, servering, disk, fylla på buffén mm. Under frukostservering sker även viss receptionsarbete då du även ansvarar för dagens utcheckningar, kontaktar gäster för incheckning, svarar i telefon. Det ingår även viss städ i din roll.
Du ska även ansvara för viss enklare bakning, beställningar, inventering och att vi följer miljö och hälsas riktlinjer. Det är därför viktigt att dina datorkunskaper är bra och att du har lätt att lära dig digitala system.
Du ska tala svenska flytande och engelska på god nivå. Fler språk är meriterande.
I arbetsuppgifterna ingår även att vissa dagar förbereda konferensfika samt duka upp för luncher och allt som hör en konferensservering till. Är du rätt person för oss fionns möjlighet att tjänsten även innefattar ansvar inom konferenserservering.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av t.ex. frukostservering, caféarbete, annan form av servering eller liknande. Arbete på hotell är meriterande.
I tjänsten ingår tidiga morgnar och arbetet kan variera måndag-söndag med rullande schema. Tjänsten kan vara timbaserad efter behov men vi erbjuder minst 50% (20 timmar i veckan) och upp till 100% för rätt kandidat.
Om du känner att detta passar in på dig så är du varmt välkommen att söka.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: jobb@slottsvillan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Slottsvillan AB
(org.nr 556859-2330)
Hakarpsvägen 3 (visa karta
)
561 41 HUSKVARNA Arbetsplats
Slottsvillan AB, Hotel Kontakt
Elin Anehammar jobb@slottsvillan.se 036-142090 Jobbnummer
9930916