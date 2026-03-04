Frukostansvarig - Vikariat på 80% - Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen
2026-03-04
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM är ingen dag den andra lik - tack och lov! I ena stunden serverar vi frukost till stamgästen på affärsresa, medan vi nästa stund serverar hockeylaget. Vi ser alltid till att våra hotellgäster får en välgjord hotellfrukost. Det handlar helt enkelt om att ge våra gäster den bästa möjliga starten på dagen!
Nu söker Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen en vikarierande frukostansvarig, en morgonpigg person med glimten i ögat och full kontroll över serveringen av dagens viktigaste mål.
Nyfiken på vad rollen innebär?
Rollen innefattar att se till att frukosten alltid ser fantastisk ut under hela serveringen, servera kaffe till våra hotellgäster, duka av borden och hålla ordning i frukostmatsalen
Rollen innebär att planera och skapa högkvalitativ frukost i enlighet med våra koncept.
Rollen innebär att följa krav för källsortering och minska på matavfall
Lagar och regler kopplade till hälsa, miljö och säkerhet kommer att vara av prioritet!
Personalansvar, vidareutveckling och rekrytering är en stor och avgörande del av uppdraget.
Du har ett stort servicehjärta.
Du är med och bidrar till att avdelningen når sina uppsatta mål.
Tjänsten innebär arbete på morgnarna och helger.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Låter detta som du?
Du älskar verkligen att träffa nya människor och skapa positiva upplevelser för gästerna.
Du har förmågan att bemöta gästen utifrån vem gästen är och anpassa din service därefter.
Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen bjuder på.
Du är morgonpigg
Du är sprider glädje och positiv energi runt dig
Du är noggrann och vill bidra till att minska matsvinn
Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
Du har minst 3 års erfarenhet från liknande tjänst med ansvar.
Du kan kommunicera flytande på svenska och engelska både i tal och skrift.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga vänner- och familjepriser på våra 200+ hotell.
Fyra gratis hotellnätter varje år.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Quality Hotel
Quality Hotel är utformade för att vara den perfekta destinationen för varje ögonblick - oavsett om det handlar om en familjeträff, en affärskonferens eller bara en natt borta. Med vår inbjudande atmosfär, pålitliga service och prisvärda ser vi till att varje gäst känner sig välkommen, bekväm och avslappnad. Vi har över 60 hotell utspridda över Norden.
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen - vi är en rebell med ett varmt, bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld av mer än 240 hotell, 120 restauranger och 20 spaanläggningar, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team, bestående av 20 000 skickliga medarbetare från mer än 166 länder, är det som får oss att växa.
Förbered dig på att skapa oförglömliga gäst ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tjänsten är ett vikariat och är på 80%. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556828-7790) Arbetsplats
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen
9776608