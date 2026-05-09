Frukost/servis till Kvikkkokk Fjällstation sommaren 2026
2026-05-09
Kvikkjokk ligger längst in i den Lappländska fjällvärlden - vid vägs ände. Den som söker naturens skönhet, bör besöka Kvikkjokk. I anslutning till Kvikkjokk ligger de två stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek som tillsammans med Stora Sjöfallet också utgör världsarvsområdet Laponia som inrättades 1995 av Unesco.
Det finns 60 bäddar med enkel- till flerbäddsrum i två byggnader. Den timrade byggnaden från 1928 med trivsamma rum och sällskapsrum med utsikt över Sarekfjällen. Vi erbjuder förutom restaurang även café och bar samt en mindre butik.
Kvikkjokk är en liten by och det är 12 mil till Jokkmokk som är närmaste samhälle. Våra gäster söker naturupplevelser och många ger sig ut på längre eller kortare vandringar.
Vi söker en person som vill jobba med oss huvudsakligen under frukost och lunchserveringen men även hjälpa till i städet då och då. Från mitten av juni till slutet av september 2026
Vi ser att du är en glad person med många bollar i luften som gillar högt tempo och jobbar bra både självständigt och i lag.
Att jobba på fjällstation innebär att personalen bor, lever och arbetar tillsammans under några månader. Boende ingår och kostavdrag görs.
Vi arbetar enligt kollektivavtal mellan HRF och VISITA.
Ansökan skickas med personligt brev samt CV till: ansokan@kvikkjokkfjallstation.se
