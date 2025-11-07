Frukost, lunch och konferens värdinna / värd till Scandic Karlskrona, delti
Scandic Karlskrona är beläget direkt vid vattnet med en fantastisk utsikt över skärgården. Samtidigt ligger hotellet centralt med närhet till det mesta som Karlskrona har att erbjuda. Hotellet är fräscht och välkomnande för våra gäster med design inspirerad av Östersjön.
Vi är ett team som jobbar med mycket glädje och engagemang. Våra medarbetare är vår främsta tillgång: hos oss ska man trivas och vara stolt över sin arbetsplats. Genom ett gott ledarskap och ett gott samarbete mellan avdelningarna skapar vi fantastiska hotellupplevelser till våra gäster.
Nu söker vi en Frukost, lunch och konferensvärdinna / värd till vårt team på Scandic Karlskrona.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Din främsta roll är att förbereda, duka fram och hålla fint under frukost och lunchservering. Du ser till att frukostbuffén alltid ser fräsch och inbjudande ut samt att gästerna känner sig välkomna och omhändertagna. Utöver frukosten kommer du att arbeta med konferensservice som att servera fika och hålla rent och fint i konferenslokalen. Samt att duka upp och servera lunch till våra konferensgäster. I dina arbetsuppgifter ingår också förberedelse av frukost till nästa dag, diska och hålla ordning i kök och allmänna utrymmen.
Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har erfarenhet av liknande arbete och av konceptstyrd verksamhet. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid. ** **
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
