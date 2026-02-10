Frontlastare sökes till företag i Malmö för sommarjobb!
2026-02-10
Har du C-kort? Är du dessutom självgående noggrann och trivs bra på vägarna? Har du erfarenhet av att köra frontlastare? Då kanske detta är tjänsten för dig!
Vi söker nu C-chaufförer till ett uppdrag som frontlastare till vår kund i Malmö som är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Kundföretaget ser avfall som en resurs och brinner för att hitta de bästa lösningarna gällande sophantering för ett miljövänligt och miljömedvetet samhälle. Du kommer för kundens räkning köra deras fordon för avfallshantering runt om i Malmö med omnejd. Du ska därför känna dig bekväm med att köra i centrala Malmö och meriterande om du har god vana av att köra sedan tidigare.
Behovet kommer vara under sommaren och arbetstiderna är 06:00-15:00, måndag till fredag.
Du kommer bli anställd som konsult via StudentConsulting och bli uthyrd till vår kund.
Sök redan idag om detta låter som en tjänst för dig!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med:
• C-körkort
• Giltig YKB för aktuell period
• Giltigt digitalt förarkort för aktuell period
Meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet som frontlastare
• Tidigare erfarenhet som C-chaufför
Du som söker behöver vara ansvarstagande och en person som tycker om att arbeta självständigt. Du behöver även vara bekväm med fysiskt arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
Ljusterögatan 2 (visa karta
)
211 24 MALMÖ
StudentConsulting
Kontakt: Hilda Thor
malmo.lager.produktion@studentconsulting.com
9735270