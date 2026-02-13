Frontendutvecklare till Försäkringskassan i Sundsvall
2026-02-13
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi fortsätter att växa och behöver dig för att vi tillsammans ska bli ännu bättre! Vi har nu många spännande uppdrag i gång där vi ständigt utvecklar ny teknik och vårt arbetssätt. Som utvecklare på Försäkringskassan förväntas du samarbeta, värna om kvalitet och ha en vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Systemutvecklare för att utveckla vårt interna handläggningsstöd
Vi jobbar uteslutande i agila team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet och servicen till Försäkringskassans kunder. En god användarupplevelse är en viktig del av arbetet. Du är med i hela kedjan av analys, design, implementation, test och förvaltning.
Vi erbjuder en modern arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas på både djup och bredd där vi lägger stort fokus på kompetensutveckling, fysiskt och psykiskt välmående samt leverans av värde. Vårt agila arbetssätt medför möjlighet att utföra blandade arbetsuppgifter inom utvecklingsteamet, ex kravutveckling, GUI-driven testutveckling, grafisk design etc.
Frontendutvecklare
Utveckla och implementera återanvändbara front-end-komponenter och frontendarkitekturer för webbapplikationer med varierande komplexitet. Du samarbetar med andra medlemmar, inklusive UX/UI-designers, i tvärfunktionella utvecklingsteam för att utveckla och optimera användarvänliga gränssnitt med hög digital tillgänglighet. Du använder moderna ramverk och håller dig uppdaterad med nya trender och tekniker inom frontendutveckling. Du kommer vara både konsument och producent av Försäkringskassans designsystem. Det frontendramverk som är mest aktuellt i nuläget är Vue.js.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom it-området eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har förmåga att fungera som mentor och stöd för andra i att förstå frontend-utveckling
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• har minst två års erfarenhet av frontendutveckling i Vue, react eller motsvarande js-ramverk.
Det är meriterande om du har
• dokumenterad erfarenhet av utveckling i en containermiljö
• dokumenterad erfarenhet av devops-arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Magnus Gafvelin, tel 010-1147415 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Klas Lindblad, tel 010-113 10 43 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Anna-Lena Bahadori Lundgren, Saco-S Per Sandemalm , Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Vänta inte med din ansökan, urval sker löpande.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
