Frontend React Developer för produktföretag
Comstream AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-11-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Comstream AB i Karlskrona
, Karlshamn
, Kalmar
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vår kund är ett framgångsrikt globalt industriföretag. För deras räkning söker vi nu en erfaren frontend-utvecklare med gedigen kompetens inom moderna webbramverk. Du kommer att arbeta med utveckling av avancerade, kundnära lösningar för bland produktkonfiguration och e-handel.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam. Tillsammans utvecklar ni moderna, molnbaserade tjänster baserade på en teknikstack som kombinerar Next.js och React på frontend med en robust backend-miljö i .NET. Du kommer att arbeta med TDD, komponentdriven utveckling, design-system och prestandaoptimering.
Du blir en integrerad del av ett större team på över 20 personer, där samarbete över discipliner är centralt.
Vi tror att du har:
Mångårig erfarenhet av frontend-utveckling i React och Next.js
God förståelse för TDD, komponenttestning och kvalitetssäkring
Vana vid att arbeta med Tailwind CSS eller moderna UI-bibliotek
Erfarenhet av att bygga responsiva och tillgängliga gränssnitt
Kunskap om Git, DevOps-praktiker och agil utveckling
Ett starkt driv och en god kommunikativ och samarbetsinriktad inställning
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av backend-integrationer via GraphQL och/eller REST API:er
Praktisk erfarenhet av headless CMS eller e-handelsplattformar
Erfarenhet av digital handel eller upplevelsebaserade plattformar
Kännedom om containerisering (t.ex. Docker) och molnplattformar som GCP eller motsvarande
Teamet är distribuerat och vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete.
Om du tycker att vårt förslag är intressant och du uppfyller ovanstående krav för tjänsten, tveka inte att ansöka.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a dynamic and growing organization with approximately 80 employees. We specialize in connecting top IT talent with ambitious growth companies, while also delivering outstanding customer support across a wide range of industries. In addition, we proudly develop and continuously improve our proprietary SaaS platform, Jobshark, designed for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've achieved significant growth - and we're just getting started. If you're looking to join an international company with a welcoming welcoming, Scandinavian-inspired culture, Comstream could be the perfect fit. We're committed to your professional development and offer an environment where you're empowered to thrive.
At Comstream, teamwork is the foundation of everything we do. We foster a culture where every voice is heard, and where collaboration, freedom, and empowerment aren't just values - they shape the way we work every day. Here, you'll have the opportunity to make a meaningful impact.
For more information, please visit: www.comstream.eu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
(org.nr 556945-8911) Jobbnummer
9584401