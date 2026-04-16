Front office & Guest Experience Manager - Jacy'z Hotel & Resort
Att gå igenom ytterdörrarna på Jacy 'z ger dig puls bara det. Det är ett wow som slår dig här näst och vilket följer dig hela vägen upp till våning 28. Här blir alla vuxna unga igen och du kan verkligen känna den amerikanska glamourösa röda tråden in i detaljerna. Här har vi allt samlat under ett tak, upplev konserten, ät sharing med utsikt över hela Göteborg eller dyk ner i poolen till beatet från våra egna dj 's.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, vår nya Front Office & Guest Experience Manager!
Om rollen
Som Front Office & Guest Experience Manager leder du hjärtat av Jacy'z. Reception, concierge, lobbyshop och hela gästresan är ditt ansvar. Du sätter tonen för gästupplevelsen, skapar magiska first impressions och bygger starka relationer både med gäster och team.
Hur kan en dag se ut?
Ingen dag är den andra lik. Ena stunden är du närvarande på golvet tillsammans med teamet, nästa analyserar du gästfeedback, optimerar drift, planerar bemanning eller utvecklar nästa steg i gästresan. Alltid med energi, struktur och passion för detaljer.
Ditt uppdrag
Du leder, coachar och inspirerar ditt team mot höga mål inom gästnöjdhet, medarbetarupplevelse och ekonomi. Du jobbar aktivt med NPS, eNPS och serviceutveckling, utvecklar arbetssätt och är en självklar ambassadör för Jacy'z Hotel & Resort & ESS Group. Ett stort uppdrag är att vara en ledare och förebild för ditt team då vi värdesätter och prioriterar varmt och inspirerande ledarskap hos oss.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som älskar tempo, människor och service på hög nivå. Du har ett skarpt öga för detaljer, drivs av utveckling och tycker att struktur och lekfullhet hör ihop. För att lyckas riktigt bra i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i reception samt i en tidigare arbetsledande roll.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Tjänsten är heltid med varierande arbetstider dag, kväll och helg. Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse.
Rekryteringsprocessen
Vi kallar till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 3 maj 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte. Uppfyller du inte exakt alla krav? Sök ändå, rätt inställning väger tungt hos oss.
Varför Jacy'z?
Hos oss får du mer än ett jobb. Du får en destination, en kultur och ett sammanhang. Med utvecklingsmöjligheter inom ESS Group, interna utbildningar, generösa rabatter, festligheter och kollegor som snabbt känns som vänner för livet.
Redo att sätta tonen för gästupplevelsen på Jacy'z? Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG
