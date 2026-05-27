Front Desk Shiftleader på Best Western Time Hotel - Föräldrarledighet 100%
Hotel Hagagatan AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Hagagatan AB i Stockholm
Best Western Plus Time Hotel söker en engagerad och nyfiken Front Desk Shift Leader som vill vara med och vidareutveckla vårt hotell och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster genom bra service, ansvarstagande samt teamwork.
Som ett familjeägt hotell med en inbjudande lobbybar, konferenslokaler och ett relaxrum, är detta en chans för dig att jobba på ett 4-stjärnigt hotell och träffa både affärs- och fritidsresenärer från hela världen.
Vår personal är hjärtat i vår verksamhet, och vi värdesätter både din personlighet och dina unika egenskaper - vi tror på att det är just du som kan göra skillnad för våra gäster. Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom hotellbranschen?
Som Front Desk Shift Leader på Time Hotel kommer du att vara en viktig del av vårt team och ha en central roll i att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Du kommer att vara det första ansiktet som våra gäster möter när de kliver in genom dörrarna, och det sista ansiktet de ser när de lämnar oss för att återvända hem.
Vi söker efter en person som är en kreativ problemlösare och som har en passion för att överträffa våra gästers förväntningar. En person som har en vass tunga, glimten i ögat och en personlighet som får folk att känna sig som hemma.
Du är ansvarsfull, flexibel och kan hantera högt tempo samtidigt som du fattar snabba beslut. Du lägger stor vikt på hög servicenivå och kvalitet, och dina personliga egenskaper är en stor konkurrensfördel. Vi vill ha en noggrann, prestigelös och positiv person med hög social kompetens. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, och du måste vara över 20 år på grund av serveringstillståndet enligt lag i vår bar. Lag (2019:345) 7 §Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera allt från in- och utcheckning, hantering av telefonväxel, kassaarbete, rumsbokningar, konferensförfrågningar, mejlkorrespondens och turistinformation. Du kommer också att ha ansvar för försäljning och service i baren samt se till att det är rent och snyggt i lobbyn. Vi arbetar med Hotellsystemet MEWS, har du erfarenhet av systemet är det meriterande.
Tillsammans med Front Desk Manager leder du receptionen under dina arbetspass och stöttar teamet i den dagliga driften.
Rollen innefattar även introduktion av ny personal, uppföljning av rutiner i reception och bar, administrativt ansvar samt jour/bemanningsansvar varannan helg.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i skift (förmiddagar, eftermiddagar och helger).
Dina ansvarsområden:
Delta i den dagliga driften av receptionen och baren: checka in/ut gäster, servera dryck och enklare rätter
Följa och säkerställa efterlevnad av alla uppsatta rutiner och arbetsprocesser på hotellet.
Ansvara för upplärning av ny personal och studenter enligt företagets riktlinjer och krav.
Administrativa uppgifter såsom hantera bokningar, fakturor, transaktioner och gästrecensioner.
Att assistera Front Desk Manager med kundreskontra, påminnelser och uppföljning av obetalda fakturor
Att delta i hotellets brand- och säkerhetsrutiner enligt gällande riktlinjer
Jourdrift och bemanningsansvar varannan helg
Ansvarig över BWH-medlemskap och säkerställa att gäster får korrekt information kring medlemsförmåner
För att bli vår nya front desk shift leader är de meriterande att du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom hotellreception.
Erfarenhet av hotellsystemet MEWS och bokningskanaler som Booking.com, Expedia, etc.
Laget före jaget mentalitet - lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.
En vass tunga, glimten i ögat och en förmåga att lösa problem.
Social kompetens och prestigelöshet.
Fyllt 20 år på grund av alkoholtillståndet för vår bar.
Anställningen är ett vikariat på 100% då en av våra anställda ansökt tjänstledighet pga. föräldraledighet. Belagd arbetstid på vardagar morgon, kväll samt helg.
Tjänsten som front desk shift leader påbörjas i slutet av augusti/början av september, med möjlighet att arbeta extra under sommaren för en successiv introduktion in i rollen.
Har du vad som krävs för att bli en del av vårt team på Time Hotel? Skicka in din ansökan omgående då rekrytering för tjänsten sker löpande och annonsen kommer att plockas bort när tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: magdalena.sundin@timehotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Front Desk Shift Leader". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Hagagatan AB
(org.nr 556433-4695)
Vanadisvägen 12 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Best Western Time Hotel Kontakt
Front Desk Manager
Magdalena Sundin magdalena.sundin@timehotel.se Jobbnummer
9930945