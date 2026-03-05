Front Desk Night Supervisor till receptionen på Ystad Saltsjöbad
ESS Hotel Group AB / Receptionistjobb / Ystad Visa alla receptionistjobb i Ystad
2026-03-05
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Ystad
, Malmö
, Landskrona
, Laholm
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor? Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Nu söker vi en Front Desk Night Supervisor som vill ansluta till vårt receptions-team och ta ansvaret när huset sover - men upplevelsen fortsätter!
Om tjänsten Som Front Desk Night Supervisor ansvarar du för receptionen under nattpassen med in- och utcheckning och hantering av gästernas frågor och behov. Du säkerställer trygghet och service i hela huset, förbereder verksamheten inför kommande dag och möblerar samt iordningställer konferenslokaler enligt körschema. Som supervisor har du dessutom bemanningsansvar för nattpassen, planerar och strukturerar upp arbetet samt sköter uppföljning med nattpersonal - samtidigt som du är en förebild för både receptionskollegorna och resten av huset i att leva våra värderingar.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd måndag till söndag varannan vecka kl. 22.30-07.30 men andra dagar och tider kan förekomma.
Vem är du? Du vill, precis som vi, leva våra värdeord Personlig, Professionell, Passionerad och Lekfull. I din roll som Front Desk Night Supervisor innebär det att alltid jobba för en gästupplevelse i världsklass men också att vara en kollega som värnar om teamet och bidrar med glädje och engagemang. För att trivas i rollen behöver du vara ansvarstagande och kommunikativ, trivas med att jobba natt och att ta dig för varierande arbetsuppgifter.
Har du tidigare erfarenhet av att jobba natt, arbetat på hotell eller till och med arbetat i VisBook är detta starkt meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning: Tillsvidaretjänst på 30h/vecka. Uppstart: Gärna så snart som möjligt. Lön: Enligt avtal.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med höga ambitioner. Ett starkt team och en arbetsgivare som ständigt är på tårna för att skapa en bra arbetsmiljö. Dessutom får du som medarbetare förmånliga priser på mat, dryck och övernattning på alla destinationer och restauranger inom ESSgroup.
Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7324176-1876496". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Saltsjöbadsvägen 15 (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9779808