Frölundaskolan söker lärare i franska 50% till åk 6-9
2025-09-10
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Frölundaskolan är en mångkulturell grundskola med elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Vi har också en anpassad grundskola. På Frölundaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sin förmåga.
Vill du vara med och utveckla Frölundaskolan? Vi söker nu en lärare på 50 % för undervisning i franska i årskurserna 6-9. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Du ingår i ett arbetslag på högstadiet.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka verksamheten på vår skola.Kvalifikationer
Formella kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i franska årskurs 6-9. Vi vill även att du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument.
Personliga kompetenser
Vi vill att du har god samarbetsförmåga, intresse för skolutveckling och förmåga att skapa goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Vi söker en trygg kollega med ett självklart ledarskap i klassrummet. I ditt ledarskap har du förmåga att skapa motivation, delaktighet och engagemang för eleverna i deras lärande. Du tar egna initiativ och når goda resultat.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SVC277228". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Cecilia Janred cecilia.janred@grundskola.goteborg.se 0728-553365 Jobbnummer
9501985