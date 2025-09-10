Frivårdsinspektörer till frivårdens verksamhetsområden i Region Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Kriminalvården är en statlig myndighet som tillsammans med polis, åklagare och domstolar ansvarar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället, där ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivården växer, vi får nya och mer omfattande uppdrag och söker nu nya medarbetare för att klara olika roller i vårt samhällsuppdrag. Frivården arbetar enligt Kriminalvårdens vision Bättre ut.
Nu söker vi primärt dig som vill arbeta med övervakning i rollen som frivårdsinspektör på något av frivårdens kontor i Region Stockholm. Frivården i region Stockholm består av verksamhetsområdena frivården Stockholm stad och frivården Stockholms län.
Frivården Stockholm stad har sina lokaler på Gärdet i centrala Stockholm, en kort promenad från tunnelbanan. Frivården Stockholms län har två kontor, ett i Huddinge och ett i Sollentuna. Båda kontoren ligger nära pendeltåg och bussar.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör i övervakningsteamet är din främsta uppgift att träffa frivårdens klienter och stötta dem i att inte återfalla i kriminalitet genom regelbundna samtal baserade på KBT-grundade metoder. Du ansvarar för att klienter verkställer sin påföljd och samordnar insatser i verkställighetsplanen, en brottsförebyggande planering för klientens tid inom frivården.
Rollen är både kontrollerande och stödjande, du hjälper och stöttar klienten för att minska risken för återfall i kriminalitet, samtidigt som du kontrollerar att planeringen efterföljs. I övervakningsteamet ansvarar du bland annat för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Du motiverar även till behandling och deltagande i kriminalvårdens programverksamhet.
Tjänsten innebär huvudsakligen att självständigt och under eget ansvar planera, genomföra och dokumentera klientmöten. Därför är det viktigt att du trivs med att jobba strukturerat utifrån lagstiftning och är bekväm med klientnära arbete som består av både många och över tid långa samtalskontakter där vi arbetar med insatser för att förebygga återfall i kriminalitet. Att ge klienten råd och stöd i kontakter med andra myndigheter och vårdgivare är en annan viktig uppgift. Frivården samarbetar exempelvis med socialtjänst, beroendevård, arbetsförmedling, polis, domstol och frivilligorganisationer.
Som frivårdsinspektör ingår du också i kontorets säkerhetsorganisation och bidrar till frivårdens säkerhetsarbete. Frivården har ett brett uppdrag med flera arbetsgrupper, bland annat för personutredningar, programverksamhet och ungdomsövervakning.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar väl med andra, samtidigt som du är lugn och kontrollerad i krävande situationer. Du har gärna flera års erfarenhet av socialt arbete, behandlings- eller utredningsarbete, myndighetsutövning eller säkerhetsarbete. Du trivs med att arbeta strukturerat utifrån lagstiftning och är bekväm med klientnära arbete som innebär många samtalskontakter och användning av evidensbaserade metoder för att förebygga återfall i kriminalitet.
Som frivårdsinspektör behöver du ha gott omdöme, god pedagogisk förmåga och kunna driva ditt arbete självständigt. Du är noggrann, målmedveten och resultatinriktad, med förmåga att göra kloka avvägningar och agera med hög personlig integritet.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen- lägst kandidatnivå, inom samhällsvetenskap, företrädesvis beteendevetenskap, kriminologi, juridik eller socionom
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, klientnära arbete, juridik, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Erfarenhet av arbete inom frivården eller annan handläggande klientnära roll inom kriminalvården
Erfarenhet av KBT- metoder
Erfarenhet av utredningsarbete med inriktning risk- och behovsbedömningar
Erfarenhet av myndighethetsutövning och ärendehandläggning
Erfarenhet av säkerhetsarbete
Aktuell erfarenhet av klientsamtal
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
