Frivårdsinspektörer till frivården i Region Stockholm- semestervikariat
Kriminalvården, Frivård Stockholm / Sociala jobb / Stockholm Visa alla sociala jobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivård Stockholm i Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Kriminalvården är en statlig myndighet som tillsammans med polis, åklagare och domstolar ansvarar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället, där ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivården arbetar enligt Kriminalvårdens vision Bättre ut.
Vi söker nu semestervikarier som vill arbeta med övervakning som frivårdsinspektör på något av kontoren i Region Stockholm. Kontoren finns på Gärdet samt i Huddinge och Sollentuna, alla med goda kommunikationer. Som semestervikarie är du viktig för oss och bidrar till att våra ordinarie medarbetare kan ta semester. Som vikarie arbetar man under en period när verksamheten i vissa delar och arbetsmoment är anpassade till semestertider, vilket kan innebära att man inte kommer medverka eller utföra alla uppgifter som en ordinarie frivårdsinspektör gör.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör i övervakningsteamet är din främsta uppgift att träffa frivårdens klienter och stötta dem i att inte återfalla i kriminalitet genom regelbundna samtal baserade på KBT-grundade metoder. Du ansvarar för att klienter verkställer sin påföljd och samordnar insatser i verkställighetsplanen, en brottsförebyggande planering för klientens tid inom frivården.
Rollen är både kontrollerande och stödjande för att minska risken för klienter att återfalla i kriminalitet. I övervakningsteamet ansvarar du bland annat för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Du motiverar även till behandling och deltagande i kriminalvårdens programverksamhet.
Tjänsten innebär att självständigt planera, genomföra och dokumentera klientmöten enligt gällande lagstiftning. Arbetet är klientnära och består av samtalskontakter med fokus på att förebygga återfall i kriminalitet. I rollen ingår även att ge råd och stöd i kontakter med andra myndigheter och vårdgivare. Frivården samarbetar bland annat med socialtjänst, beroendevård, polis och domstol. Som frivårdsinspektör ingår du också i kontorets säkerhetsorganisation och bidrar till frivårdens säkerhetsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar väl med andra, samtidigt som du är lugn och kontrollerad i krävande situationer. Du har gärna tidigare erfarenhet av socialt arbete, behandlings- eller utredningsarbete, myndighetsutövning eller säkerhetsarbete. Du trivs med att arbeta strukturerat utifrån lagstiftning och är bekväm med klientnära arbete som innebär många samtalskontakter och användning av evidensbaserade metoder för att förebygga återfall i kriminalitet.
Du behöv ha gott omdöme, god pedagogisk förmåga och kunna driva ditt arbete självständigt. Du är noggrann, målmedveten och resultatinriktad, med förmåga att göra kloka avvägningar och agera med hög personlig integritet. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• En pågående kandidatexamen alternativt en akademisk examen- lägst kandidatnivå, inom samhällsvetenskap, företrädesvis beteendevetenskap, kriminologi, juridik eller socionom
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, klientnära arbete, juridik, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av arbete inom frivården eller annan handläggande klientnära roll inom kriminalvården
• Erfarenhet av KBT- metoder
• Erfarenhet av utredningsarbete med inriktning risk- och behovsbedömningar
• Erfarenhet av myndighethetsutövning och ärendehandläggning
• Erfarenhet av säkerhetsarbete
• Aktuell erfarenhet av klientsamtal
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Urval och intervjuer genomförs efter sista ansökningsdag.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Frivård Stockholm Kontakt
Facklig- SACO
Linda Letterborn Gerdell Vxl nr: 0772 280 800 Jobbnummer
9667031