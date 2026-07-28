Fritidspedagog till Dalbackens Friskola - en kreativ och meningsfull roll
Dalbackens Friskola Ekonomisk Förening / Förskollärarjobb / Piteå Visa alla förskollärarjobb i Piteå
2026-07-28
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Vill du göra skillnad på riktigt? Dalbackens Friskola söker nu en kreativ, engagerad och energifull fritidspedagog som brinner för sitt uppdrag och vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Dalbackens Friskola är en icke vinstdrivande verksamhet som drivs som en ekonomisk förening. Vi har bedrivit vår verksamhet i 10 år och präglas av ett starkt engagemang, närhet mellan elever och personal samt en trygg och inkluderande lärmiljö. Hos oss står barnens utveckling och välmående i centrum.Om tjänsten
Som fritidspedagog hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet i enlighet med läroplanen. Du skapar en meningsfull, stimulerande och trygg miljö där eleverna ges möjlighet att utveckla både sociala och kreativa förmågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och leda aktiviteter på fritidshemmet
Stimulera elevernas kreativitet, lek och lärande
Samarbeta med lärare och övrig personal för att skapa en helhet kring elevernas skoldag
Bidra till en trygg och inkluderande miljö
Aktivt delta i skolans utvecklingsarbete
Vi söker dig som:
Är utbildad fritidspedagog eller har annan relevant pedagogisk utbildning
Har ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande
Är kreativ, initiativrik och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Är trygg i din ledarroll och kan skapa struktur samtidigt som du är flexibel
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i fritidshem eller skola
Kunskap inom skapande verksamhet, idrott eller musik
Erfarenhet av värdegrundsarbete och inkluderande pedagogik
Digital kompetens i pedagogiska sammanhang
Vi erbjuder:
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Nära samarbete i ett engagerat arbetslag
En stabil verksamhet med 10 års erfarenhet
Anställningsform: Tillsvidare, heltid (provanställning kan tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi rekryterar fortlöpande. Tillträde sker efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Dalbackens Friskola – där vi tillsammans skapar en trygg och inspirerande framtid för våra elever. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: rektor@dalbacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidspedagog 26/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalbackens Friskola Ekonomisk förening
, https://www.dalbacken.se/
Kyrkvägen 120 B (visa karta
)
944 93 HEMMINGSMARK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dalbackens Friskola Ek Fören Jobbnummer
10014252