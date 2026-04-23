Fritidspedagog/lärare i fritidshemmet till Sköllersta skola F-6
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Om verksamheten
Sköllersta skola ligger i Hallsbergs kommun och har cirka 130 elever från förskoleklass till årkurs 6. Sköllersta skola är belägen mitt i Sköllersta tätort med närhet till en grönskande närmiljö. Skolan har stora rymliga lokaler och en god digital infrastruktur. Enhetens geografiska läge innebär stora möjligheter för olika former av utomhusaktiviteter för både elever och personal. Sköllersta ligger ca 2 mil från Örebro och centrala Hallsberg, med goda kommunikationsmöjligheter via lokaltrafiken.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Just nu söker Sköllersta skola en legitimerad lärare i fritidshemmet. Du kommer att ingå i en väl fungerande fritidsverksamhet och tillhöra fritidshemmets arbetslag som leds av en arbetslagsledare. På Sköllersta skolas fritidshem arbetar vi utefter gällande styrdokument och följer en tydlig struktur där barnen ska veta vad som händer under dagen och under veckan. Vi använder oss av bildstöd för att tydliggöra aktiviteter i verksamheten.
Fritidshemsverksamheten präglas av en flexibilitet, där elevernas intresse och utveckling ligger i fokus. Fritidsverksamheten är ofta förlagd utomhus. Vi har nära till skogen och rörelse är en viktig del av undervisningen. Pedagogisk rastverksamhet eller rastvärdskap ingår under skoltid och är just nu under utveckling. En del av tjänsten innefattar att stödja upp som grupp - och elevresurs under skoltid och eventuellt ett avgränsat undervisningsansvar i något enskilt ämne.
På Sköllersta skola kommer du trivas med kollegor som gillar att vårda goda relationer, bedriva utvecklingsarbete, upprätthålla ett positivt arbetsklimat samt har höga förväntningar på dig själv för att vi tillsammans alltid arbetar för framför allt elevernas och verksamhetens bästa.
Som framtida medarbetare i Hallsbergs kommun efterfrågar vi att du som sökande:
Har en positiv elevsyn och förmåga att skapa och vårda trygga relationer
Kan forma och anpassa kunskapsutvecklande lärmiljöer utifrån elevernas förutsättningar och behov
Har hög social kompetens med god förmåga att samverka och samarbeta
Uppvisar ett professionellt och positivt bemötande
Har ett engagemang för utveckling och lärande
Är kontinuerligt lösningsfokuserad
Besitter en god digital kompetensKvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
tidigare arbetslivserfarenhet av att undervisa i fritidshem
erfarenhet att anpassa undervisning och lärmiljöer till elever med NPF
kunskaper om barndiabetes
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål. Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.
Att ha duktiga pedagoger är viktigt för oss, därför erbjuder vi dig som anställd i Hallsbergs kommun:
Goda utvecklingsmöjligheter, individuellt och tillsammans med kollegor.
En god arbetsmiljö med tillgång till IKT, såväl när det gäller teknik som personligt stöd.
Ett inspirerande och roligt arbete på en trevlig skola med trevliga och engagerade medarbetare och barn i en fantastisk miljö med stora möjligheter.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning
Tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal tjänster: 1
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling. I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 6 maj.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.hallsberg.se/
Västra Storgatan 14 (visa karta
)
694 80 HALLSBERG Kontakt
Niklas Avenstierna niklas.avenstierna@edu.hallsberg.se
