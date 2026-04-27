Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Tråvad skola
Arbeta med lärande och en meningsfull fritid
Nu söker vi dig som är utbildad lärare för fritidshem/fritidspedagog och som vill inspirera, motivera och se varje elevs möjlighet att nå målen.
Din roll
Som lärare i fritidshem i Tråvad kommer du att arbeta i skolornas yngre åldrar och vara ansvarig för hur fritidshemmet är upplagt och att det motsvarar målen i läroplanen. Hos oss har du en viktig roll för elevernas lärande. Du utformar undervisning som utmanar, stimulerar och entusiasmerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande.
Förutom arbetet på fritidshemmet samarbetar du med ditt arbetslag, som består av lärare i fritidshem, grundskolelärare, förstelärare och eventuellt elevresurser. Arbetslagets roll är att utifrån varje elevs behov och förutsättningar forma lärandet så att eleven har möjlighet att nå så långt som möjligt. Viss del av tjänsten innebär skolsamverkan som resurs i olika ämnen samt eventuellt undervisning i något ämne beroende på behörighet.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem eller motsvarande fritidspedagog.
Vi vill att du är flexibel och har samarbetsförmåga, både vad gäller personal och föräldrar. Du ska också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget. Du är tydlig och trygg i ditt pedagogiska ledarskap men har också en god förmåga att skapa goda relationer. Att skapa positiva möten med elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för oss och för dig. Vi arbetar nära i våra arbetslag och söker dig som har en god samarbetsförmåga.
Din framtida arbetsplats
Tråvad skola är en nybyggd skola med en härlig inspirerande skolgård. På skolan går eleverna i årskurs F-3. Tråvad skola är en liten skola vilket gör att du lär känna varje individ. Vi arbetar med elevens bästa i fokus och har trygghet och studiero som särskilt viktiga mål. Tråvad skola är en gemensam enhet med Larvs skola som ligger ca 7 km bort. Vi har ett gott samarbete och träffas med jämna mellanrum på exempelvis friluftsdagar. De båda fritidshemmen i Tråvad och Larv samarbetar också vid exempelvis klämdagar och lov. Läsolympiaden är ett flerårigt projekt i kommunen, stort fokus på läsning i alla ämnen.
Som personal hos oss har du tillgång till:
Arbetskläder för utomhusbruk
Planeringstid i schemat
Kollegialt lärande
4 kompetenshöjande dagar/ år (studiedagar).Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
Lärarlegitimation är ett krav för att få en anställning tillsvidare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Kontakt och intervjuer kan ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 TRÅVAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor bildning, Larvs/Tråvads skola F-6 Kontakt
Susanne Lundell 051231322 Jobbnummer
9876253