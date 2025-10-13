Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Tråvad skola
2025-10-13
Arbeta med lärande och en meningsfull fritid
Vi söker dig som är utbildad lärare för fritidshem och som vill inspirera, motivera och se varje elevs möjlighet att nå målen.
Din roll
Som lärare i fritidshem i Tråvad arbetar du med skolans yngre åldrar och har gemensamt ansvar tillsammans med arbetslaget för hur fritidshemmet är upplagt och att det motsvarar målen i läroplanen. Hos oss har du en viktig roll för elevernas lärande. Du utformar undervisning som utmanar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande. Arbetslagets roll är att utifrån varje elevs behov och förutsättningar forma lärandet så att eleven har möjlighet att nå så långt som möjligt.
Förutom arbetet på fritidshemmet samarbetar du med lärarnas arbetslag. Viss del av tjänsten innebär skolsamverkan som resurs i olika ämnen samt eventuell undervisning i något ämne beroende på behörighet.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem.
Vi vill att du är flexibel och har samarbetsförmåga, både vad gäller personal och föräldrar. Du ska också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget (läroplan och skolplan).
Som personal hos oss har du tillgång till:
- Arbetskläder för utomhusbruk
- Planeringstid i schemat
- Kollegialt lärande
- 4 kompetenshöjande dagar/ år (studiedagar)
Din framtida arbetsplats
Tråvads skola är en nybyggd skola med inspirerande skolgård. På skolan går eleverna i skolåren F-3. Tråvad skola är en liten skola vilket gör att du lär känna varje individ. Vi arbetar med elevens bästa i fokus och har trygghet och studiero som ett särskilt viktigt mål. Tråvad skola är en gemensam enhet med Larvs skola som ligger ca 7km bort. Vi har ett gott samarbete och träffas med jämna mellanrum på gemensamma friluftsdagar med mera. Fritidshemmen i Tråvad och Larv samarbetar mycket och har tät dialog om verksamheternas utformning och innehåll. Läsolympiaden är ett flerårigt projekt, som vi driver tillsammans med alla skolor i Vara kommun. Publiceringsdatum2025-10-13Övrig information
Lärarlegitimation är ett krav för att få en anställning tillsvidare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Tråvad skola Kontakt
Susanne Lundell 051231322 Jobbnummer
9552476