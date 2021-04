Fritidspedagog/ lärare i fritidshem till Peterslundsskolans frit - Oxelösunds Kommun, Utbildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Oxelösund

Oxelösunds Kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Oxelösund2021-04-13I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.2021-04-13Som fritidspedagog/lärare i fritidshem kommer du att ansvara för våra elevers lärande och utveckling utifrån gällande styrdokument. Du kommer med hjälp av ett tätt samarbete med skolpersonal ha möjlighet att skapa en röd tråd för eleverna under deras samlade skoldag.Planeringstid kommer att avsättas för att kunna utföra den pedagogiska verksamheten.Du kommer att arbeta nära dina kollegor och ha stora möjligheter till att styra den pedagogiska verksamheten mot det som är viktigt för att skapa en meningsfull fritid för eleverna.Vi vill att du har en examen som fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du har förmåga att vara en tydlig, strukturerad pedagogisk ledare som tar helhetsansvar och kan inspirera elever med en god måluppfyllelse i sikte. Du har elevernas bästa i fokus och har god vana i att vara självständig och/eller med andra agera och fatta beslut för att utveckla verksamheten. Det är viktigt för dig att planera verksamheten utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Du provar gärna nya arbetssätt och vill ständigt förbättra och utveckla dig själv som pedagog. Du har lätt för att samarbeta, tror på att bygga goda relationer och har ett professionellt och trevligt förhållningssätt. Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skol- och fritidshemsutveckling.ÖVRIGTTjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-16Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen5687750