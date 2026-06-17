Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Hedens skola
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2026-06-17
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Hedens skola är en grundskola med ca 230 elever från förskoleklass upp till år 6. Skolan ligger 6 km från centrala Boden vackert belägen i Heden intill en liten skog som nyttjas frekvent av skolan. På skolan är det två klasser i varje årskurs och två fritidshemsavdelningar. Under många år har skolan utformat och uppgraderat arbetsmiljön för såväl elever som pedagoger. Fokus har varit att skapa rum i rummet, så att arbetsmiljön kan fungera som en extra pedagog för eleverna, vara lätt att förändra och samtidigt öka arbetsglädjen för både elever och pedagoger. Även utemiljön, den väl tilltagna skolgården är under ständig utveckling. Skolan har en väl fungerande rastverksamhet med aktiviteter för eleverna.
Vi vill ge våra elever mod och kompetens att möta framtidens möjligheter och utmaningar. Vi anser att man lär av och med varandra, i olika situationer och miljöer och att det sociala samspelet är en viktig pusselbit i lärandet. På skolan finns ett kollegialt lärande där vi tillvaratar och delar kunskaper samt erfarenheter med varandra. Vi är arbetar aktivt med att ta del av aktuell forskning och utveckling.
Välkommen till oss på Hedens skola! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som fritidspedagog/Lärare i fritidshem ansvarar Du för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Var och en i arbetslaget ska främja alla elevers utveckling och lärande samt erbjuda varje elev en trygg omsorg.
Du förväntas samverka med övrig personal på skolan, vilket är viktigt för att berika elevernas lärande. Du har kompetens kring bl.a. demokratiska begrepp och förhållningssätt samt social kompetens. Genom att implementera dessa kompetenser i det dagliga arbetet på fritids bidrar du till fritidshemmets utveckling.Kvalifikationer
Vi söker i första hand Dig som är utbildad fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem. Även du som har 60 högskolepoäng inom pedagogik eller motsvarande är välkommen att söka denna tjänst. Du som är utbildad fritidspedagog/lärare fritidshem anställs i befattningen fritidspedagog och är den som ansvarar för undervisningen i fritidshemmet. Du som har 60 högskolepoäng inom pedagogik eller motsvarande anställs i befattningen resurspedagog fritidshem.
Som fritidspedagog/lärare fritidshem har du goda pedagogiska insikter över barns olikheter, du är också väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument och systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som är tydlig och har en god samarbetsförmåga med en vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har god förmåga att skapa bra relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du tar vara på elevernas intressen och vidareutvecklar dem genom både praktiskt och teoretiskt arbete under elevens hela dag.
Visstidsanställning under perioden 2026-08-03 till 2026-12-31, med ev. möjlighet till förlängning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Jenny Eriksson 0921-62411 Jobbnummer
9967415