Fritidspedagog/Förskollärare Bro skola, Lysekils kommun - Lysekils kommun - Förskollärarjobb i Lysekil

Prenumerera på nya jobb hos Lysekils kommun

Lysekils kommun / Förskollärarjobb / Lysekil2021-04-12I Lysekils kommun arbetar ca 1400 medarbetare som har Sveriges viktigaste jobb - vi gör skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Det är med andra ord ett arbete att känna stolthet över. Vårt jobb är att ge de 14 400 invånarna i Lysekils kommun service, stöd och hjälp. Tillsammans utvecklar vi verksamheterna.Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära havet och naturen - här finns möjlighet till både eftertanke och äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. På livetilysekil.se (se filmen här) får du veta mer om hur ett liv i vår kommun kan se ut.Vår vision: Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.2021-04-12I Stångenäsdistriktet ingår två skolor: Bro skola och Stångenässkolan.Bro skola är vackert belägen i Brodalen. Skolan är en F-3 skola. På skolan undervisas ca 50 elever. Ca 40 elever är inskrivna på fritidshemmet.Personalen är organiserade i arbetslag. Fritidshemmets arbetslag har gemensam tid för planering av fritidshemmets pedagogiska innehåll. Samarbete vid behov med fritidshemspersonal på Stångenässkolan.På Bro skola arbetar även förskolans femårsgrupp. Viss samplanering av arbetstid mellan personalgrupperna sker under arbetsåret samt under ledigheter.Som fritidspedagog arbetar du utifrån aktuella styrdokument och ansvarar för egen planering samt planering tillsammans med arbetslaget. Arbetet innebär samverkan under skoltid, samt nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare.Utöver din planeringstid och arbetet på fritidshemmet kan du komma behövas som stöttning till elev/elevgrupp under skoltid, alternativt bedriva undervisning utifrån din utbildning. kompetensVi söker dig som känner igen dig i följande:Du har lärarexamen med lärarlegitimation mot fritidshemmet, förskollärare för förskoleklass eller lärare med inriktning mot fritidshemmet.Du är väl förtrogen med fritidshemmets och skolans uppdrag och styrdokument och kan omsätta dessa i praktiken och har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar. Du är en tydlig ledare och en vuxen förebild.Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor.Du är positiv och ser möjligheter och lösningar istället för hinder och har god digital kompetens.Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och lägger stor vikt vid erfarenhet av tidigare arbete inom skol och fritidshemsverksamhet.Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.Du skall kunna uppvisa ett CV enligt kvalifikationer som krävs. Referenser skall anges senast vid ev intervju.Utdrag ur belastningsregister krävs.Rekrytering kan komma att ske under pågående ansökningstid.Varmt välkommen med din ansökan!Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Innebär ditt nya arbete en flytt för dig och din partner?Vi hjälper medflyttare till nytt arbete i ny livsmiljö. Hjälpen handlar främst om att stötta din medflyttare till nytt arbete eller studier. Det kan även handla om andra frågor som är viktiga i samband med en flytt, till exempel boende, barnomsorg, fritidsaktiviteter och andra nätverk.Vill du veta mer om vad medflyttarservice kan hjälpa dig med är du välkommen att kontakta agneta@medflyttarservice.se , mobil 072-7331343. Ta gärna en titt på hemsidan för medflyttarservice på adress medflyttarservice.se för mer information.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021 08 12 TillsvidareanställningMånadslön enligt avtal, individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02Lysekils kommun5685779