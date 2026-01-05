Fritidsledare till våra parklekar och mellanstadieklubb i Östberga, (75 % )
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Parkleksverksamheten inom förvaltningen består av fyra arbetslag som bemannar fem parklekar och som ingår i enheten för Öppen förskola och Parklek.
De fem parklekarna är:
Backen och Stamparken i Östberga (som även har fritidsklubb).
Bandängen
Rågdalen
Milanparken
Vi söker nu en utbildad fritidsledare till arbetslaget i Östberga som bemannar parklekarna Backen och Stamparken samt fritidsklubb åk 4-6.
Parklekarna är en del av enheten Öppen förskola och Parklek, som i sin tur tillhör avdelningen Förebyggande och främjande. På avdelningen ingår även fritidsgårdar, öppna förskolor, fältassistenter, föräldramottagning och ungdomsmottagning med flera verksamheter. Enheten är HBTQ-diplomerad. Parklekarna inne i utvecklingsfas där vi implementerar Stockholms stads gemensamma parkleksstrategi.
Vi erbjuder
Din roll
Parkleken har barn i åldern 6-12 år som sin huvudsakliga målgrupp där utvecklande pedagogiska och kulturella aktiviteter planeras och genomförs för att locka barn till en meningsfull fritid, utomhusaktiviteter och lek/skapande. Du har tilltro till barns och ungas förmåga och skapar utrymme för deras idéer, engagemang och delaktighet i verksamheten.
I arbetet ingår att planera, dokumentera och följa upp verksamheten tillsammans med dina kollegor på parklekarna. Du samarbetar även tillsammans med andra verksamheter inom och utanför enheten för att skapa goda förutsättningar för barn och unga i våra stadsdelar. Rollen innebär också att stärka förvaltningens arbete kring jämställdhet och inkludering och att skapa mötesplatser för alla besökare, från barnfamiljer till seniorer.
Verksamheten i Östberga har två parklekar samt en mellanstadieklubb. Som medarbetare turas du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget om att bemanna verksamheterna. Samverkan med andra verksamheter som föräldrarådgivare och skolor i området ingår i din roll.
Du blir också en del av hela parkleksgruppen som träffas regelbundet för gemensam planering, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Är utbildad fritidsledare alternativt har annan eftergymnasial utbildning (t.ex. socialpedagog, fritidspedagog) som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller motsvarande pedagogisk utbildning för arbete med barn och unga.
Har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, gärna i parklek eller liknande öppen verksamhet.
Har erfarenhet av föräldrakontakt.
Är kreativ inom t.ex. musik, dans, friluftsliv och olika idrotter.
Har mycket god datorvana.
Meriterande är om du har ett intresse eller kompetens som kan bidra till parklekens kulturella innehåll som musik, skapande, teater eller liknande.
Vi söker dig som är ansvarstagande, trygg och har god självinsikt. Du har förståelse för att ditt engagemang och din kunskap sätter nivån på verksamhetens kvalitet. Du är driftig, initiativtagande, social och positiv och har ett genuint intresse att bygga relationer med barn och deras föräldrar. Vi ser att du är strukturerad och gillar ordning och reda. För att passa i rollen som fritidsledare tror vi att du har god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst krävs att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
