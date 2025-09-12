Fritidsledare till Ungdomsenheten i Upplands Väsby kommun
2025-09-12
Vill du ha en spännande utmaning? Har du engagemanget för att ungdomar ska växa som människor och kunna skapa positiva förutsättningar för sin egen framtid? Tror du på att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla? Upplands Väsby kommun vill ge fler ungdomar tillgång till en kvalitativ fritidsverksamhet och söker nu ytterligare fritidsledare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett utvecklande och flexibelt arbete som engagerar och utmanar. Du får kollegor som har ett tydligt ungdomsperspektiv och som sätter ungdomars bästa i första rummet. Du kommer till en kommun där det är lätt att samarbeta mot gemensamma mål. Du erbjuds ett självständigt arbete där vi tillsammans i teamet finner former för att uppnå ett bra resultat. Här får du utlopp för din kreativitet, nyfikenhet, kunskap och fantasi.Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Upplands Väsbys kommunala fritidsgårdar och ungdomsverksamhet är organiserad under kultur- och fritidskontorets ungdomsavdelning. I dag består avdelningen av tre fritidsgårdar för ungdomar i årskurs 6-9, ett kulturhus för unga i årskurs 9 till 20 år samt andra riktade ungdomsinsatser för barn, unga och unga vuxna; Libra och efter- skolan aktiviteter som på olika sätt arbetar för att stödja kommunens mål för social hållbarhet.
Enhetens grunduppdrag är att skapa en meningsfull fritid och trygga attraktiva mötesplatser för kommunens unga medborgare där preventivt och främjande arbete genomsyrar verksamheten.
Alla som möter besökare i verksamheten ska vara lyhörda för barn och ungas behov och önskemål. Alla unga har rätt till en rolig och meningsfull fritid. Ungdomsenhetens förhållningssätt och värdegrund är som lyder:
- Salutogent - att se och vårda det friska
- Holistiskt - att se helheten i ett barn eller en ungdom
- Långsiktigt och samverkande
- Trygghetsskapande, tillgängligt och kreativt
- Normkritiskt
- Ungdomsinflytande och delaktighetOm tjänsten
Vi söker nu två fritidsledare till fritidsgårdarna Väsbygården och Smedbygården som ligger i olika delar av Upplands Väsby kommun. I ditt uppdrag som fritidsledare ingår att möta och skapa goda relationer med barn och unga i verksamheten samt att få varje deltagare att känna sig välkommen och delaktig. Som fritidsledare ingår det att skapa trygga och inkluderande mötesplatser med ett varierat verksamhetsutbud som tillgodoser barn och ungas behov och önskemål.
Du kommer att arbeta med främjande och förebyggande metoder för att säkerställa att verksamheten blir en trygg och meningsfull mötesplats för kommunens unga där alla kan få plats att delta utifrån sina förutsättningar. Du skall vägleda och stödja barn och unga till goda livsmönster. Vi lägger stor vikt vid att samverka med olika aktörer för att på bästa sätt bidra till en socialt hållbar kommun för våra barn och unga att växa upp i.
Arbetsuppgifterna är varierande och tillsammans med arbetsgruppen och våra besökare vill vi skapa ett kreativt klimat där barn och ungas rätt till medbestämmande tas på allvar. Du kommer att ha ett nära samarbete med både externa och interna aktörer, till exempel skolor och andra fritidsgårdar i syfte att verka för goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och unga. Du deltar i alla förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, såväl planering, genomförande och uppföljning. Viss löpande administration förekommer. Arbetstiden är framför allt förlagd till eftermiddagar, kvällar och helger.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i personalgruppen för att på bästa sätt möta våra barn och unga. Vi begär utdrag ur polisens belastningsregiser vid erbjudande om anställning.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Fritidsledarutbildning eller motsvarande eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Några års erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i socioekonomiskt utsatta områden, och du drivs av att skapa meningsfulla mötesplatser där de kan utvecklas.
- Erfarenhet av främjande och förebyggande arbete med barn och unga.
Det är meriterande om du har:
- Specialkunskap inom exempelvis områdesbaserat arbete, hälsofrämjande insatser, skapande och kreativt arbete, och att stärka ungas medskapande.
- B-körkort.
Som person är du trygg och kan skapa en stabil närvaro för barn och unga i olika situationer. Du är kreativ och bidrar med nya idéer och arbetssätt som inspirerar både kollegor och deltagare. Vidare är du relationsskapande och samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du bygger förtroende, uppmuntrar till medskapande och gärna samverkar med andra aktörer för att stärka verksamheten. Vi tror dessutom att du behöver vara lösningsorienterad och ha ett öppet förhållningssätt för att passa in i rollen. Det genom att du ser möjligheter även i utmanande situationer och kan anpassa dig efter olika behov.
Känner du igen dig? Då kan det vara just dig vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/235". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Berivan Yildiz 0765-133348 Jobbnummer
9505701