Fritidsledare till parklek, mellanstadieklubb och fritidsgård
Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm
2025-11-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Har du precis som vi drivet och energin att arbeta för en meningsfull fritid för våra ungdomar? Då har vi jobbet för dig!
Nu söker vi två fritidsledare till vår verksamhet.
I Skärholmens stadsdel prioriterar vi barn och unga. Vår uppgift är att stödja ungdomarna i stadsdelen så att de ser och tar till vara sina möjligheter till utveckling och påverkan av sina liv. Det gör vi bland annat genom att bedriva fritidsverksamhet i olika former.
Din roll
Hos oss har vi riktigt kul. Här finns en bredd av arbetsuppgifter och vi jobbar hårt för att erbjuda en variation av aktiviteter, arrangemang och sysselsättningar. Allt för att kunna möta ungdomarnas intressen och önskemål.
Vi lever i en föränderlig värld, det som är inne idag är passé imorgon. Vad har du för nya tankar? Vad tycker du vi ska satsa på härnäst? Som fritidsledare spelar du en viktig roll för att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras.
Du kommer att vara ledare i våra öppna verksamheter på fritidsgård och parklek, hålla i gruppverksamheter och vara med och arrangera olika aktiviteter. I detta ingår bland annat olika kulturella och rörelseinriktade aktiviteter och till exempel läxhjälp. Det ingår i uppdraget att upprätthålla och praktisera de rutiner som krävs för att fritiden ska fungera som en skyddande faktor för våra besökare. Det kan handla om vårdnadshavarkontakt såväl som nära kontakt med skola, socialtjänst, polis samt andra externa samverkanspartners som verkar för barn och ungdomars trygghet och välmående.
Vi har varierande arbetstider vilket innebär kvälls- och helgtjänstgöring.
Din kompetens och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten ställer vi krav på minst gymnasieutbildning.
Vi ser att du har tidigare erfarenheter av arbete inom fritidsgård eller annat arbete med ungdomar i en förening eller liknande.
Vi söker dig som vill vara en förebild för våra ungdomar. Det ställer krav på dig att agera utifrån ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer är inga problem för dig. Som person är du trygg och stabil med självinsikt.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning. Utdraget beställs från http://www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Välkommen med din ansökan!
