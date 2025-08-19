Fritidsledare till Hammarby och Skallbergets fritidsgård och klubb
Västerås kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Västerås Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad i unga människors liv. Vi arbetar för en trygg, inkluderande och inspirerande fritid där barn och ungdomar får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna behov och intressen. Här blir du en del av ett engagerat team som skapar gemenskap, glädje och meningsfulla upplevelser varje dag.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som fritidsledare hos oss ansvarar du för att planera, leda och genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen och bidrar till en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Du arbetar både med fritidsklubben för barn i åldrarna 10-12 år och fritidsgården för ungdomar mellan 13-17 år. Arbetet sker på varierade tider, dagtid, kvällar och helger, och innebär nära samarbete med kollegor, skola, polis, fältteam och vårdnadshavare. Du bidrar aktivt till att utveckla verksamheten och är delaktig i vårt långsiktiga kvalitetsarbete, där trygghet, delaktighet och inkludering alltid står i centrum.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare eller har annan relevant eftergymnasial utbildning. Du har en genuin vilja att möta barn och ungdomar där de befinner sig och att inspirera dem till att delta i en meningsfull fritid. Du är trygg, närvarande och initiativrik, och har förmågan att skapa goda relationer både med ungdomar och samarbetspartners. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande, och du har ett starkt engagemang i frågor som jämställdhet, inkludering och genus.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och givande arbete där varje dag är unik. Du blir en del av ett varmt och engagerat team med ett gemensamt mål att skapa trygga och inspirerande mötesplatser för unga. Här finns utrymme för både din kreativitet och din vilja att bidra till en verksamhet som verkligen gör skillnad.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Rekryteringen omfattar två tjänster, varav en är en tillsvidareanställning och den andra en tidsbegränsad anställning i sex månader.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00477". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Monia Erhardsson monia.erhardsson@vasteras.se 021-39 30 36 Jobbnummer
9464527