Fritidsledare till Fritidsenheten i Tibro kommun
Tibro kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Tibro Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Tibro
2026-03-13
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tibro kommun i Tibro
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du en person som vill vara med och utveckla den öppna fritidsgårdsverksamheten på vår fritidsgård i Tibro kommun? Nu söker vi på fritidsenheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Tibro kommun tre fritidsledare, två tjänster är en tillsvidareanställning och en tjänst är ett föräldravikariat. Låter det intressant för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
På fritidsenheten i Tibro kommun organiseras bland annat fritidsgård, simskola, kollo, ungdomsarrangemang och socioekonomiska projekt. Tillsammans med våra två fältassistenter samt andra fritidsledare ingår du i en grupp med det gemensamma uppdraget att jobba med förebyggande insatser för barn och ungdomar i Tibro kommun.
Fritidsenheten är lokaliserad till Fågelviksskolan, där kommunens fritidsgård, högstadieskola och kulturskola finns under samma tak. Kultur- och fritidsförvaltningen samt biblioteket finns också i samma lokaler.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Arbetet som fritidsledare innebär att planera, leda, dokumentera och utveckla den öppna fritidsgårdsverksamheten på vår fritidsgård. Fritidsgården är öppen fyra eftermiddagar/kvällar per vecka och riktar sig mot ungdomar på högstadiet samt åk 4-6. Som fritidsledare kommer du också att ha ansvar för att leda simskoleverksamhet i Tibro kommuns badhus under 10 veckor på våren och på hösten. I tjänsten ingår administrativt arbete och planering, samt eftermiddagar/kvällar i fritidsgårdsverksamhet.
Som fritidsledare är samverkan en viktig del av tjänsten, vilket sker med bland annat socialtjänst, skola, polis, föreningar och studieförbund. Du kommer också att vara med och arbeta i socioekonomiska projekt och vara en del i olika samverkansgrupper.
Som fritidsledare i Tibro kommun ansvarar du för gruppverksamhet, evenemang och olika temaverksamhet på fritidsgården. Det är viktigt att skapa goda relationer med ungdomarna som vistas i verksamheten, delta aktivt i aktiviteter och stimulera unga att förverkliga sina intressen på ett sätt som stärker och berikar deras utveckling, välbefinnande, lärande och delaktighet. Under skolloven kommer det också förekomma arbete med lovverksamhet som till exempel resor av olika slag och under fyra veckor på sommaren sker även då arbete med kommunens lovverksamhet och kolloverksamhet.
Annonsen avser tre tjänster:
* Tjänst 1: Avser en tillsvidareanställning med omfattning 100 %.
* Tjänst 2: Avser en tillsvidareanställning med omfattning 100 %.
* Tjänst 3: Avser ett föräldravikariat med omfattning 100 % som löper från 27 april t o m december 2026 med chans till förlängning på deltid.
Meddela gärna i din ansökan vilken av tjänsterna du främst är intresserad av.Kvalifikationer
* Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan relevant utbildning eller erfarenhet för tjänsten som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Föreningserfarenhet samt specialintressen inom områden som musik, IT, idrott, friluftsliv eller film/foto är meriterande.
* Har du även en simlärarutbildning är detta meriterande. Om inte så bekostar och möjliggör arbetsgivaren en utbildning att genomföra på arbetstid för att ges rätt kompetens för att kunna leda simskoleverksamheten.
Du som söker är en stabil, trygg och engagerad person som har lätt för att samarbeta. Du har lätt för att skapa relationer och kan anpassa ditt arbetssätt efter ungdomarnas behov. Du kommer att arbeta i team, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och lyhördhet.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
B-körkort och datorvana är ett krav.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660), http://www.tibro.se Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tibro kommun Kontakt
Enhetschef Fritid
Tobias Ekman tobias.ekman@tibro.se 0504-18262 Jobbnummer
9796186