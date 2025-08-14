Fritidsledare till Byparken 50 % till Solna stad
2025-08-14
Vill du bidra till att ungdomar får en meningsfull och kul fritid? Gillar du att arbeta med idrott, främja ungdomars hälsa och vill arbeta på en arbetsplats där dina kunskaper värdesätts? Då söker vi dig!Om oss
Byparken ligger i Huvudsta på Göran Perssons väg 8, 5 min från Huvudsta Centrum och är en fristående parkstuga belägen i en väldigt grön och fin miljö där det bl.
a. finns en fotbollspitch en basketpitch och med Huvudstafältet precis intill husknuten. I lokalen kan ungdomar träffas i en trygg och mysig miljö med ett trevligt café, det finns även en musikstudio, rörelserum med pingisbord och högtalare och speglar för dans, biljardrum, rum för spel, e-sport och VR samt ett filmrum.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor kan göra skillnad för varje barn och ungdom, samtidigt som du får goda utvecklingsmöjligheter med interna utbildningar och karriärmöjligheter. Du får även bli en del av vårt utvecklingsarbete. Här finns gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din roll som fritidsledare. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag för att främja ditt välmående!
Vad innebär arbetet?
- Ledare i öppen verksamhet med arbetstider förlagd främst kvällar och helger.
- Skapa aktiviteter och projekt i samverkan med ungdomar.
- Uppsökande verksamhet, särskilt gentemot skolor.
- Samverka med andra aktörer t.ex. andra anläggningar, skolor, föreningar och andra organisationer.
- Bidra till att skapa en meningsfull och rolig fritid tillsammans med ungdomar.
- Arbeta inkluderande och utifrån mångfald.
Notera dessutom att helgarbete ingår varannan helg (OBS! Fredag- och lördagskvällar).
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- utbildning som fritidsledare eller har annan relevant pedagogisk utbildning
- erfarenhet av att arbeta som fritidsledare
- erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
- erfarenhet av samverkan med olika parter
- kunskaper i simning
Som fritidsledare hos oss har du ett intresse av att göra skillnad i ungas vardag. Vi uppskattar om du har egna intressen som skapar mervärde i verksamheten för att nå gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att kunna bygga goda relationer till ungdomar. I rollen som fritidsledare är det viktigt att vara samarbetsinriktad samt ha en god pedagogiskt insikt där du skapar en trygg och utvecklande miljö. Du är driven och har ett normkritiskt förhållningssätt. I rollen som fritidsledare är det viktigt att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat och självständigt sätt samtidigt som du är kreativ och lösningsorienterad.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidare 50% med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till verksamhetschef Lütfiye Esen på lutfiye.esen@solna.se
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 28/8-2025. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid rustar Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, svenska för invandrare, coachning och jobbmatchning. Under vårt paraply ligger också näringslivsfrågor där vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för företag och företagare. Vi ansvarar också för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ligger inom vårt ansvarsområde samt stöd till föreningar och studieförbund. Vi värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning. Vi strävar alltid efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och ungdomar.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
