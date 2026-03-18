Fritidsledare till aktivitetshuset Tuben i Farsta
Stockholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Farsta fritid bedriver fritidsverksamhet för barn, unga och familjer i olika åldrar.
Inom verksamheten finns bland annat ungdomsverksamhet och fritidsgårdar, parklekar, öppen förskola, kollo och fritidslots. Vårt gemensamma uppdrag är att erbjuda en trygg och meningsfull fritid där människor kan mötas, prova nya aktiviteter och utveckla sina intressen.
På enheten Farsta fritid inre på aktivitetshuset Tuben arbetar ett team av personer med olika kompetenser för att skapa en inspirerande plats för ungdomar i gymnasieåldern. I huset bedrivs verksamhet i flera plan, det finns livescen, replokal, danssal, poddrum, inspelningsstudio, produktionsstudio, ateljé och en fotostudio. Ungdomar driver också egna projekt och evenemang och huset är i ständig förändring efter ungdomars önskemål och personalens omvärldsanalys.
Den öppna verksamheten är en mötesplats där ungdomar kan komma förbi, få kontakt och prova olika ledarledda aktiviteter. en öppen miljö där unga kan mötas, utveckla idéer och hitta nya intressen.
Vi söker nu en fritidsledare som vill arbeta nära ungdomar och kollegor för att skapa en trygg, inkluderande och kreativ miljö. Du planerar och leder aktiviteter, coachar ungdomar och bidrar till att huset fortsätter vara en levande mötesplats där ungas idéer får ta plats. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
ett engagerat och drivande team som arbetar tillsammans med ett viktigt samhällsuppdrag
ett roligt och kreativt jobb där du har stor möjlighet att påverka ditt arbete
centralt belägen arbetsplats i Farsta centrum nära kollektivtrafik
friskvårdsbidrag.
Läs mer om Stockholms stads förmåner här
Din roll
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som fritidsledare ingår det att
arbeta både i öppen verksamhet och i riktade verksamheten för ungdomar
coacha och stötta ungdomar i att utveckla och genomföra egna kulturprojekt
arbeta med projektledning och processledning tillsammans med ungdomar, från idé och planering till genomförande och redovisning enligt kulturförvaltningens mall.
planera, leda och följa upp kreativa aktiviteter och projekt tillsammans med unga.
inspirera och stötta ungdomar i kreativa processer samt bidra till att deras idéer och initiativ kan förverkligas
arbeta uppsökande mot skolor och andra miljöer där unga finns, för att skapa relationer och fånga upp idéer, behov och initiativ
samverka med kollegor, skolor och andra aktörer för att skapa meningsfulla och utvecklande sammanhang för unga.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en examen från minst två-årig utbildning från högskola eller folkhögskola, fritidsledare, pedagogisk inriktning, beteendevetenskap, socialt arbete eller liknande.
flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar
erfarenhet av att coacha och stötta ungdomar
spetskompetens inom kultur eller media
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
goda digitala kunskaper.
Det är meriterande om du har
spetskompetens specifikt inom området musik
digital kompetens inom kreativa områden såsom ljud och bild, grafisk design, musikproduktion samt liveljud, gärna med erfarenhet av Adobe Creative Cloud och Logic
erfarenhet av att leda ungdomar i projekt och processledning
B-körkort
erfarenhet av stöd till ungas egna kulturprojekt.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker en fritidsledare med coachande kompetens som är självgående och tar ansvar för sitt arbete, samtidigt som du arbetar strukturerat i hur du planerar och organiserar. Du är initiativtagande och ser möjligheter att skapa meningsfulla sammanhang för unga. I rollen är det viktigt att du är stabil och trygg i dig själv, även i situationer som kan vara utmanande. Du har ett kreativt förhållningssätt och tycker om att inspirera och stötta ungdomar i olika kreativa projekt och idéer, där du hjälper dem att utveckla och genomföra sina egna initiativ. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomarna.Publiceringsdatum2026-03-18Övrig information
I denna rekrytering kommer utdrag från belastningsregister att begäras innan anställning.
I arbetet som fritidsledare ingår det obekväm arbetstid. Tjänsten omfattar arbete tre kvällar i veckan, varav en till två helgkvällar.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Stadsutveckling, Farsta Fritid Kontakt
Oskar Ling, rekryterande chef oskar.ling@stockholm.se
9805086