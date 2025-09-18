Fritidsledare sökes till Ung i Laholm, Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Ung i Laholm ingår i Kulturenheten tillsammans med biblioteken, Kulturskolan, Teckningsmuseet och allmänkultur.
Vi möter ungdomar både på våra öppna mötesplatser runtom i kommunen, på högstadieskolorna och i olika aktiviteter och arrangemang. Vi samarbetar aktivt med både skolorna, kommunens olika stödfunktioner och ofta även med olika föreningar och företag.
Ung i Laholms uppdrag är att möjliggöra en meningsfull och utvecklande fritid för kommunens unga. Vår huvudmålgrupp är 13-15-åringar, men vi arbetar också till viss del med både yngre och äldre ungdomar. Vi utgår från ungas egna initiativ och förmågor och ger stöd till utveckling för att varje ung människa ska kunna uppnå sin fulla potential. Ett särskilt fokus har vi på att bistå inaktiva ungdomar att bli aktiva, och att nå ut till de ungdomar som särskilt behöver stöd.
Kommunens Ungdomsforum ingår också i Ung i Laholms uppdrag.
Nyligen har vi även fått ett särskilt uppdrag kring ungas psykiska hälsa, och ska arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet och våld i nära relationer.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med att arbeta med ungdomar i öppen verksamhet. Du möter ungdomar i olika situationer och ska stötta dem att utvecklas till sin fulla potential. För att lyckas behöver du vara både öppen, kommunikativ och stödjande, och en stabil vuxen i vardagen som kan sätta tydliga gränser när det behövs.
Du blir en del i fritidsledarnas arbetslag med sammanlagt sju medarbetare, varav en arbetsledare.
Varje fritidsledare har specifika uppdrag som de ansvarar för, samordnar och driver framåt tillsammans med kollegorna, vilket innebär en del arbete i projektform. Du kommer också att vara kontaktperson för någon av våra samarbetspartners och ansvara för att utveckla samarbetet med dem vidare.Kvalifikationer
Fritidsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av arbete med ungdomar i öppen verksamhet är en stor fördel.
Som person bör du vara öppen, flexibel och empatisk och bra på att fånga upp ungas intressen och idéer och hjälpa dem att omsätta dem till verklighet. Det är viktigt att du har en grundmurad tro på varje människas inneboende förmågor och tar fasta på det i mötet med andra. Du behöver också vara en stabil vuxen, grundad i dig själv.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Då kommunen är geografiskt stor och vi jobbar på många olika platser så är körkort en förutsättning.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Som fritidsledare arbetar du på ungdomars fria tid. Kvälls- och helgarbete är viktiga inslag i tjänsten. Du arbetar regelbundet två kvällar per vecka samt varannan fredagskväll. Helgarbete förekommer vid särskilda projekt eller evenemang.
Välkommen att söka! Vi tillämpar löpande intervjuer, så vänta inte med att söka.
Övriga upplysningar
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
