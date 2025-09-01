Fritidsledare sökes till mellanstadiefritids i härlig parkmiljö
Vi läser endast kompletta ansökningar som innehåller personligt brev och CV.
Vi söker dig som kan jobba ca 60%, vilket innebär 5 dagar i veckan med mest eftermiddagstider. Varje måndag börjar du jobba 12:30 och varannan torsdag kl 10:45 har vi APT (arbetsplatsträff), i övrigt är tiderna ca kl 14-18. Vi har lovöppet under alla lov, under loven kan du få jobba upp till 100% om önskat.
Du vill ha det där extra roliga och viktiga deltidsjobbet att kanske kombinera med något annat. Vi söker en "barnmagnet" och härlig medarbetare för timvikariat på vårt fina fritids på Stora Essingen. I dagsläget är det två-fyra eftermiddagar i veckan men det finns goda chanser att tjänsten utökas. Du som söker tjänsten tycker om och är bra på att arbeta med barn och har god vana av detta, gärna från arbete med mellanstadiebarn. Du tycker om att leka, busa, spela spel och sporta. Du är tydlig, vänlig och en trygg ledare. Kan du franska så är det super. Att du kan svenska är dock ett krav.
Meriterande är att du kan franska, arbete med NPF och det är ett plus om du är utbildad lärare i fritidshem, fritidspedagog eller fritidsledare. Du kan också vara under utbildning. Vi ser gärna att du är särskilt intresserad av lek, sport och andra fysiska aktiviteter. Hos oss leker vi mycket, skapar, pysslar, bakar och spelar spel med barnen. Om du dessutom är musikintresserad och gillar att sjunga och spela är det ett plus. Det är viktigt att du är trygg som person och gillar att hänga med barn. Alla hos oss tycker om att hålla många bollar i luften, hitta på nya saker och skapa nya projekt. Vi gillar alla att leka och vi sätter stort värde i att lära oss nya saker och att vidareutveckla verksamheten. Vi ser att du, liksom vi, är pigg, positiv och nyfiken och är van att leda barn och ungdomar. Du bör kunna hantera lättare matlagning samt gilla ordning och reda.
Hos oss och tjänsten: Vi är ett glatt, professionellt och öppensinnat gäng som driver Stora Essingens enda fritidsverksamhet för barn i åk 4-6. Vi på Vängåvan driver förutom fritids en parklek, ungdomsgård, en alla kan sjunga kör, vi har en bytesbod och vi anordnar parkfester och liknande några gånger per år. En vanlig dag är det gott om besökare i parkleken, runt 100-200 besökare från skolor och förskolor men parken och parkleken har förstås andra besökande med eller utan barn. Vi har ca 180 barn inskrivna på fritids och ett 90-tal besöker oss dagligen. Då är vi fyra personal som samtidigt arbetar i barngruppen. Vi är en väl fungerande och trevlig arbetsgrupp som gillar vårt jobb och som gillar att arbeta tillsammans.
Till Stora Essingen är det goda förbindelser med både bussar och tvärbana. Vängåvan är placerat på ön Stora Essingen på Kungsholmen. Vi finns i en lummig lekpark med närhet till ett mindre naturområde och en egen, under sommarhalvåret, välbesökt plaskdamm. Vi söker dig som tycker att det är kul att jobba, kul att jobba med barn och ungdomar och kul att jobba med oss. Omfattning och tillträde: 2-4 eftermiddagar i veckan med goda möjligheter till utökat ansvar.
Tillträde: omgående. Vi söker dig som vill ha det där extra roliga och viktiga jobbet att kanske kombinera med något annat. Lön enligt avtal. Ansökan skall innehålla cv och ett personligt brev. Ansökan skickas snarast till: parken@parklekenvangavan.se
