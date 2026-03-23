Fritidslärare med inriktning idrott och hälsa till Kramforsskolan
2026-03-23
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramforsskolan ligger centralt i Kramfors med närhet till både buss- och tågstation. Skolan är en enhet för grundskolan årskurs 4-6 med cirka 300 elever. Inom enheten finns även anpassad grundskola årskurs 1-9 samt fritidshem. Fritidshemmet är integrerat med skolans verksamhet och erbjuder eleverna en trygg och stimulerande miljö före och efter skoltid.
Vi söker nu en fritidslärare med inriktning idrott och hälsa.

Arbetsuppgifter
Som fritidslärare med inriktning idrott och hälsa bidrar du till att skapa en aktiv, trygg och meningsfull skoldag där rörelse och gemenskap är en naturlig del av elevernas utveckling. Du ansvarar för undervisning i idrott och motorik för elever i årskurs 1-9 inom anpassad grundskola. I tjänsten ingår även mentorskap för elever inom fritidshemmet.
I uppdraget ingår att arbeta i enlighet med skolans och fritidshemmets styrdokument, läroplan och nationella mål, där undervisningen utformas för att främja elevernas kunskapsutveckling, trygghet och studiero. Under skoltid arbetar du med elever i klass, enskilt eller i mindre grupp och ger stöd i olika situationer under skoldagen, exempelvis i undervisning, raster, övergångar mellan aktiviteter samt i andra sociala sammanhang. Genom ett relationellt arbetssätt bidrar du till att stärka elevernas trygghet, motivation och delaktighet i skolan.
Du bidrar även till skolans gemensamma utvecklingsarbete och deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Placering, årskurser, klasser samt ämnen kan komma att variera under året och mellan olika läsår utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har fritidslärarlegitimation med inriktning idrott och hälsa, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
* Har dokumenterat god samarbetsförmåga, ett starkt ansvarstagande och en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete.
* Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* Kan anpassa arbetssätt och aktiviteter utifrån elevernas dagsform och behov, samt aktivt bidra till en trygg och positiv skolmiljö under hela skoldagen.
* Arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och har förmåga att möta elever i olika situationer på ett lugnt, strukturerat och professionellt sätt.
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Körkort B är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och en samlad bedömning av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kommer att göras.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer ett utdrag för arbete inom skola eller förskola via www.polisen.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314083".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kramfors kommun
http://www.kramfors.se
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen

Kontakt
Bitr. rektor
Maria Fahlén maria.fahlen@kramfors.se 0612-800 58
