Fritidshemsledare eller lärare mot fritidshem till Vega skola!
Haninge Kommun / Pedagogjobb / Haninge Visa alla pedagogjobb i Haninge
2025-09-22
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens skola? Sök då till Vega skola!
I augusti 2023 öppnade Vega skola - ett för Haninge kommun ett unikt projekt där kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningens personal samarbetar tätt för att skapa möjligheter till ett bredare lärande.
Vega skola ligger i Vegastaden; ett nybyggt område strax söder om Stockholm med pendeltågsstationen precis bredvid skolan. Byggnaden som i sig är ett av de hetaste och mest bevakade byggprojekten i Stockholm och har utöver verksamhet för skola, förskola och förskoleklass till årskurs 9, även en fullstor idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal och ett café. Skolans lokaler är rymliga, modernt inredda och innehåller allt som krävs för en högkvalitativ undervisning.
Vi söker därför dig som ser möjligheterna med samverkan och samarbete med husets olika aktörer och yrkesgrupper. Då skolan är nystartad krävs det att du är kreativ, flexibel, är engagerad samt har en väldigt god samarbetsförmåga och ser dig själv som en lagspelare. Det innebär att du har hög förmåga att organisera och strukturera ditt arbete, samt har ett driv och tar ansvar för att både utveckla en ny verksamhet tillsammans med dina kollegor, undervisningen och dina elever.
Låter allt du hittills läst inspirerande och spännande? Då är det dig vi söker!
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans! Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du ges möjlighet att vara med och utveckla en fritidsverksamhet, med utgångspunkt i läroplanens syfte och centralt innehåll för fritidshem. I uppdraget ingår att under skoldagen samarbeta med lärare, kollegor inom fritidshemmet, i syfte att bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. Du förväntas kunna göra en planering och genomföra aktiviteter utifrån elevernas behov och läroplanens krav.
I samverkan med arbetslaget och dina lärarkollegor på lågstadiet skapar du en strukturerad och god pedagogisk miljö under skoltid och fritidstid, där varje elev ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi eftersträvar en röd tråd mellan skola och fritidshem, där verksamheterna ska gå hand i hand kopplat till Lgr 22.
Viktigt är också att kunna leda en elevgrupp i olika aktiviteter, både lek, utevistelse, skapande och sociala sammanhang. Du arbetar också aktivt med att stödja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. En stark meriterande faktor är mycket goda kunskaper inom IKT och schemaarbete. Kvalifikationer
- Du är legitimerad lärare i fritidshem eller motsvarande.
- Du har erfarenhet av arbete i skola och/eller fritidshem.
- Du är insatt i arbetet med extra anpassningar.
- Du är tydlig, organiserad, välstrukturerad, lyhörd och viktigast av allt - en lagspelare.
- Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
- Du är en tydlig och kommunikativ ledare
- God förmåga att skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare.
- Du trivs med att leda och driva utvecklingsfrågor inom fritidshemmet.
- Vi ser gärna också att du tycker om att arbeta med naturen som ett naturligt inslag i lärandet.
Vi eftersträvar en jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats.
Villkor
- Friskvårdsbidrag
- Tillgång till gym i kommunhuset
Övrigt:
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i kommunen.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Vega skola Kontakt
