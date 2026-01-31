Fritidsförvaltningen söker en samordnare med inriktning miljö- och klimat!
Söker du efter möjligheten att arbeta med miljö- och klimatfrågor på ett strategiskt och operativt plan? Läs då vidare! Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningens samordnare kommer du vara placerad på ekonomi och analysavdelningen, där du kommer bistå i både strategiska och operativa frågor. Ditt arbete kommer utgå ifrån att planera, samordna och utveckla förvaltningens befintliga miljöarbete. Du kommer arbeta med planering, utredning, verksamhetsutveckling och olika former av undersökningar och analyser inom miljö- och klimatområdet i stödet till förvaltningens verksamheter. Du kommer också ingå i flera nätverks- och samverksgrupper
Arbetsuppgifterna är varierande inom området och utgår från de behov som verksamheterna på förvaltningen har, bland annat inköp, avfall, konstgräs och kemikalier. I rollen som planeringssekreterare så arbetar du med att samordna förvaltningens systematiska miljö- och klimatarbete. Likaså arbetar du för att säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning, tillstånd och myndighetskrav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen motsvarande minst 180hp med miljöinriktning. Det är meriterande om du har en masterexamen inom området. Vi vill att du har några års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med miljö- och klimatfrågor. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av något av följande: strategiskt miljöarbete, hållbarhetsarbete och/eller tillsyn och bedömningar inom miljöarbete. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av utredningsarbete.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift ser vi som en förutsättning för tjänsten. Vidare ser vi också att du har en god datorvana.
Som person ser vi att du som söker har ett intresse för utvecklingsarbete och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är ansvarstagande, engagerad och har en god förmåga att självständigt planera och utföra ditt arbete. Då du i rollen kommer att vara ett stöd för förvaltningens verksamheter i frågor kopplade till miljö ställer detta krav på din pedagogiska förmåga samt att göra komplex information begriplig. Rollen kräver också att du har en god samarbetsförmåga.
Om arbetsplatsen
Analys- och utredningsenheten, där tjänsten finns, är en del av förvaltningens ekonomi- och analysavdelning. Ekonomi och analysavdelningen fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till förvaltningen i frågor som rör målstyrning. rättighetsarbete, utredningar, omvärldsanalys och övriga analyser. På avdelningen arbetar för närvarande 16 personer inom olika kompetensområden såsom ekonomi, utredning, statistik, nämndsadministration, miljösamordning, målstyrning, verksamhetsutveckling och förvaltningsjuridik.
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Förstaintervjuer är planerade att hållas 27/2. Andraintervjuer är planerade att hållas 5/3. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
