Fritidsförvaltningen söker en idrottshallsvaktmästare
2025-11-12
Fritidsförvaltningens nya idrottshallssektion söker nu en idrottshallsvaktmästare som vill bli en del av vårt engagerade och serviceinriktade team.
I rollen arbetar du med drift, skötsel och underhåll av våra idrottshallar och bidrar till att skapa trygga, välskötta och välkomnande miljöer där föreningar, skolor och besökare kan utöva sina aktiviteter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som idrottshallsvaktmästare har du en viktig roll i att skapa en trygg, välfungerande och trivsam miljö för både föreningar, skolor och allmänhet. Du arbetar med varierande uppgifter kopplade till drift, service och underhåll av våra idrottshallar.
I rollen ingår bland annat att:
• Iordningställa hallar inför olika aktiviteter och arrangemang - till exempel genom att flytta utrustning, sätta upp mål och nät samt hämta redskap.
• Utföra enklare reparationer i lokaler och omklädningsrum i samarbete med förvaltningens hantverkare.
• Sköta och underhålla aktivitetsytor och anläggningar.
• Utföra grovstädning och lokalvård vid behov.
• Göra felanmälningar, skriva kontrollrapporter och hantera avvikelser.
• Genomföra rondering samt säkerställa att hallar och utrustning är i gott skick och uppfyller gällande säkerhetskrav.
• Ansvara för nyckel- och tagghantering, larmrutiner, säkerhetssystem samt SBA (systematiskt brandskyddsarbete).
• Ha löpande kontakt med föreningar, skolpersonal och kollegor inom driftavdelningen.
Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, men viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort B (manuell växellåda)
• Erfarenhet från arbete i idrottsanläggning, sporthall, skolmiljö eller annan likvärdig verksamhet
• Tidigare erfarenhet av kundkontakt
• Grundläggande IT-kunskaper och förmåga att hantera e-post, felanmälningar samt enklare digitala arbetsorder i Officepaketet
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Utbildning som fastighetstekniker, fastighetsvärd eller annan likvärdig utbildning
• Utbildning inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Ställnings- och liftutbildning
Som person är du säkerhetsmedveten, pålitlig och tar ansvar i ditt arbete. Med en positiv och lösningsfokuserad inställning bidrar du till ett gott samarbete och en trivsam miljö. Du har god kommunikationsförmåga, hög servicekänsla och trivs i en roll som kräver flexibilitet och initiativförmåga.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Enhet Malmö
Enhet Malmö tillhör fritidsförvaltningens driftavdelning och omfattar sex sektioner med totalt cirka 90 medarbetare och sex sektionschefer. Enhet Malmö arbetar med att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Vi samarbetar med olika aktörer såsom föreningslivet, evenemangsavdelningen och bokningsfunktionen med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö.
På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna, med målet att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning på 6 månader tillämpas)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du i bekräftelsemailet att bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
