Frisörlärare till Realgymnasiet Stockholm
Vill du vara med och utbilda framtidens frisörer? Realgymnasiet i Stockholm söker nu en legitimerad frisörlärare som vill bidra till att utbilda framtidens frisörer och utveckla våra elevers yrkesskicklighet och kreativitet.
Genom att kombinera teoretiska kunskaper med praktiska engagerar och ger vi eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas inom frisörbranschen. Vi har ett nära samarbete med branschen och arbetar målinriktat för att varje elev ska nå sina mål.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som frisörlärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning inom frisörprogrammet. Det är meriterande om du även har kompetens att utbilda inom hår- och makeupstyling, men detta är inte ett krav.
Du arbetar utifrån styrdokument där du stöttar samtliga elever att uppnå sina mål genom att handleda och vägleda elever i deras lärande. Du kommer även bedöma och följa upp kunskapsutveckling samt samarbeta med mentorer, andra kollegor och elevhälsan för att ge bästa möjliga undervisning och stöd till våra elever.
Du har även ansvar för APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du samverkar med salonger och säkerställer kvalitet i elevernas praktik.
Kvalifikationer (skallkrav)
Legitimerad frisör lärare
Erfarenhet av att arbeta som frisörlärare på gymnasienivå
Flexibel och anpassningsbar, kan snabbt ställa om vid förändrade förutsättningar
God samarbetsförmåga, arbetar lyhört och smidigt med elever, kollegor och bransch
Mål- och resultatorienterad, planerar, prioriterar och arbetar mot uppsatta mål
Meriterande
Kreativ och nytänkande i undervisning och arbetssätt
Erfarenhet av att utveckla undervisningsmetoder eller utbildningsinnehåll
Kompetens att undervisa inom både hår- och makeup samt gelenaglar (OBS ej skallkrav) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och har en stark pedagogisk förmåga. Du trivs i en dynamisk miljö där samarbete, utveckling och elevens bästa står i fokus.
Varför välja oss?
På Realgymnasiet är trygghet, utveckling, teamkänsla och framgång centrala delar av vår verksamhet. Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång, dessa genomsyrar allt vi gör, från undervisning och samarbete till hur vi stöttar varje elev att nå sina mål.
Vi är en del av Lärande och stolta över att vara certifierade enligt Great Place to Work®.
Vi tällämpar 6 månaders provanställning på samtliga av våra tjänster
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Stockholm Kontakt
Biträdande rektor
Widad Bitar widad.bitar@realgymnasiet.se 0733567794 Jobbnummer
