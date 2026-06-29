Frisörlärare till Realgymnasiet i Gävle
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2026-06-29
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Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Hos oss på Realgymnasiet får du chansen att undervisa elever som valt gymnasieprogram utifrån sina skilda intressen. På skolan har vi El- och energiprogrammet, Naturbruksprogrammet samt Frisör- och stylistprogrammet.
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Du kommer att undervisa i ämnet Frisör - teknik Nivå 1 och 2.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Intresse av att lära ut i ämnet Frisör - teknik Nivå 1 och 2.
Gärna tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet.
Intresse för ett modernt och inkluderande undervisningssätt inom Frisörprogrammet.
Intresse och gärna erfarenhet inom specialpedagogik.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Som person har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.Du har en mycket god pedagogisk insikt, är trygg, stabil och har självinsikt. Relationer ser du i sitt rätta perspektiv samt skiljer på det personliga, professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-05 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-16 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11630". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Gävle Kontakt
Centralt fackligt ombud Sveriges Lärare
Johan Bengtsson johan.bengtsson@realgymnasiet.se Jobbnummer
9983269