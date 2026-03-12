Frisör (Youhannas Salonger i Stockholm AB)
Youhannas Salonger i Stockholm AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Youhannas Salonger i Stockholm AB i Stockholm
Vi söker en duktig frisör till vår fina salong som är belägen i Tensta . Vi erbjuder bekväma arbetstider med förmånliga villkor så som kollektivavtal och fora försäkring. Lön enligt överenskommelse. I vår salong har vi en familjer ton och eftersträvar att kunden känner sig välkommen. Fokus på att ta hand om kunder på bästa möjliga sätt. Dessutom har vi till vana att hjälpa varandra med att städa och plocka efter sig.
Vi vill att du har minst ett års arbetslivserfarenhet . Du ska ha som mål att aldrig låta en kund gå från salongen missnöjd. I dina arbetsuppgifter ingår tvätta- klippa och styla kunder och sist men inte minst hålla rent salong så ta kunderna gärna vill komma tillbaka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: hanasalong@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Youhannas Salonger i Stockholm AB
(org.nr 559006-5180)
Glömmingegränd 16 (visa karta
)
163 62 SPÅNGA Kontakt
Youhanna Eichoue hanasalong@hotmail.se 0735953502 Jobbnummer
9794827