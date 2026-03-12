Frisör (Youhannas Salonger i Stockholm AB)

Youhannas Salonger i Stockholm AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-03-12


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Youhannas Salonger i Stockholm AB i Stockholm

Vi söker en duktig frisör till vår fina salong som är belägen i Tensta . Vi erbjuder bekväma arbetstider med förmånliga villkor så som kollektivavtal och fora försäkring. Lön enligt överenskommelse. I vår salong har vi en familjer ton och eftersträvar att kunden känner sig välkommen. Fokus på att ta hand om kunder på bästa möjliga sätt. Dessutom har vi till vana att hjälpa varandra med att städa och plocka efter sig.
Vi vill att du har minst ett års arbetslivserfarenhet . Du ska ha som mål att aldrig låta en kund gå från salongen missnöjd. I dina arbetsuppgifter ingår tvätta- klippa och styla kunder och sist men inte minst hålla rent salong så ta kunderna gärna vill komma tillbaka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: hanasalong@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Youhannas Salonger i Stockholm AB (org.nr 559006-5180)
Glömmingegränd 16 (visa karta)
163 62  SPÅNGA

Kontakt
Youhanna Eichoue
hanasalong@hotmail.se
0735953502

Jobbnummer
9794827

Prenumerera på jobb från Youhannas Salonger i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Youhannas Salonger i Stockholm AB: