Frisör till en väletablerad salong i Göteborg

UVX Smycken & Piercing AB / Hälsojobb / Göteborg
2026-02-24


Frisör sökes till väletablerad salong
Vi söker en engagerad och kreativ frisör med 1-2 års erfarenhet till vår väletablerade och populära salong.
Är du passionerad för hår, trender och kundservice? Vill du utvecklas i en trygg och inspirerande arbetsmiljö med återkommande kunder? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet som frisör

Är serviceinriktad och brinner för kundnöjdhet

Är självgående men trivs med att arbeta i team

Behärskar klippning, färgning och styling

Talar svenska (andra språk är meriterande)

Vi erbjuder:
En väletablerad salong med stabil kundkrets

Trevliga kollegor och god teamkänsla

Möjlighet till utveckling och vidareutbildning

Trygga anställningsvillkor

Tjänsten är heltid/deltid enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: uvx@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
UVX Smycken & Piercing AB (org.nr 556217-3152)
Krokegårdsgatan 5 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Jobbnummer
9761744

