Frisör till en väletablerad salong i Göteborg
UVX Smycken & Piercing AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-02-24
Frisör sökes till väletablerad salong
Vi söker en engagerad och kreativ frisör med 1-2 års erfarenhet till vår väletablerade och populära salong.
Är du passionerad för hår, trender och kundservice? Vill du utvecklas i en trygg och inspirerande arbetsmiljö med återkommande kunder? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet som frisör
Är serviceinriktad och brinner för kundnöjdhet
Är självgående men trivs med att arbeta i team
Behärskar klippning, färgning och styling
Talar svenska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
En väletablerad salong med stabil kundkrets
Trevliga kollegor och god teamkänsla
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Trygga anställningsvillkor
Tjänsten är heltid/deltid enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: uvx@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UVX Smycken & Piercing AB
(org.nr 556217-3152)
Krokegårdsgatan 5 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9761744