Frisör sökes till väletablerad salong med trogen kundkrets i Orminge

Orminge Salongen AB / Hälsojobb / Nacka
2026-03-05


Vi söker en engagerad och skicklig frisör till vår väletablerade salong i Orminge, Nacka. Salongen har en stor och trogen kundkrets, vilket gör att du snabbt kan få en välfylld bokningskalender.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med kollektivavtal, bra arbetsmiljö och goda möjligheter att utvecklas inom yrket.
Hos oss arbetar du i en trevlig och professionell miljö med bra kollegor, där kvalitet och kundservice är viktigt. Vi söker dig som brinner för frisöryrket och vill utvecklas i ditt yrke.
Vi är anslutna till Frisörföretagarna och följer kollektivavtalet.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Kvalifikationer
* Gesällbrev
* Minst 1 års erfarenhet
Tjänst: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start: 1 augusti eller enligt överenskommelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att hitta rätt person till vårt team.
Skicka gärna CV eller några rader om dig själv.
Arbetsplats: Orminge, Nacka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
0735308889
E-post: info@ormingesalongen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orminge Salongen AB (org.nr 559251-3450)
Orminge Centrum (visa karta)
132 30  SALTSJÖ-BOO

Kontakt
Mahi Gerogan
info@ormingesalongen.se

Jobbnummer
9780371

