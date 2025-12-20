Frisör sökes till Salong Barock i Sundsvall
Salong Barock är en etablerad frisörsalong mitt i Sundsvall. Vi brinner för kvalitet, hantverk och personligt bemötande. Hos oss möts kunder av en trygg, inkluderande och kreativ miljö där yrkesstolthet står i centrum.
Vi arbetar aktivt med vidareutbildning, trendspaning och professionella produkter. Salongen drivs av Dorion Chang Karlsson, frisör med gesällbrev och frisörlicens samt Olaplex International Advocate.
Nu söker vi en frisör eller trainee som vill bli en del av vårt team och växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Som frisör hos oss arbetar du med:
Dam-, herr- och barnklippningar
Färg- och slingbehandlingar
Rådgivning kring hårvård och styling
Kundservice och helhetsupplevelse i salongen
Aktivt arbete med bokningar och kundrelationerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör
Har god yrkeskunskap inom klippning och färg
Kan arbeta självständigt men trivs i team
Har servicekänsla och ett professionellt bemötande
Vi erbjuder
Flexibel tjänst (heltid/deltid)
En varm och inkluderande arbetsmiljö
En salong där kvalitet går före stress
Lön enligt kollektivavtal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@salongbarock.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daredesign AB
(org.nr 556981-1754)
Storgatan 59 (visa karta
)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
Salong Barock Kontakt
Dorion Chang Karlsson info@salongbarock.se 060156800 Jobbnummer
9658210