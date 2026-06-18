Frisör sökes till kreativ, modern och fullbokad salong!
Färg & Gram Sweden AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-06-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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✨ Om oss
Vi är en nytänkande och modern frisörsalong med stark identitet och hög efterfrågan.
Vårt team består av engagerade, varma och kreativa kollegor som brinner för sitt yrke och som alltid hjälper varandra framåt.
Vi arbetar i en inspirerande, modern miljö med branschledande produkter.
Vårt schema är nästan fullbelagt varje vecka, vilket innebär en stabil kundbas och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi utbildar oss kontinuerligt, testar nya idéer och strävar efter att ligga i framkant både tekniskt och kreativt.
⭐ Vem vi söker
Vi söker dig som är kreativ, erfaren och passionerad. Du älskar färg, har ett öga för detaljer och brinner för att ge varje kund en skräddarsydd upplevelse. Du är positiv, engagerad, serviceinriktad och tar ansvar – både i ditt arbete och i teamet.
Du bör ha några års erfarenhet som frisör och trivas i en miljö där kreativitet, kvalitet och utveckling står i fokus.
💇♀️ Arbetsuppgifter
• Färgbehandlingar (90% av vårt arbete)
• Klippningar, keratin, permanent etc.
• Kundkonsultationer
• Produktrekommendationer
• Service och relationsskapande arbete
• Aktiv del i ett kreativt och samarbetsvilligt team
🌱 Vad du får hos oss
Hos oss får du mer än en arbetsplats – du får en plattform för att växa både kreativt och professionellt.
Vi erbjuder:
• En välkomnande och stöttande arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider
• Kollektivavtal via Handels
• Modern arbetsplats med hög kundbeläggning
• Branschledande produkter
• Kontinuerliga utbildningar och utvecklingsmöjligheter
• En nytänkande salong som ligger i framkant
• En attraktiv bonustrappa där du kan påverka din inkomst rejält genom omsättning, produktförsäljning och engagemang
• En arbetsplats där du får utrymme att glänsa och utvecklas varje dag
🚀 Är du vår nästa stjärna?
Skicka ditt CV, personligt brev och gärna portfolio till: info@fargochgram.se
Vi ser fram emot att träffa dig – och kanske välkomna dig till vårt fantastiska team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: info@fargochgram.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färg & Gram Sweden AB
(org.nr 559362-8158)
Södra Förstadsgatan 16 (visa karta
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211 43 MALMÖ Jobbnummer
9969350