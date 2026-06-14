Frisör sökes till Klippcenter i Majorna, Göteborg
Demir, Hazni / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-06-14
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Klippcenter söker nu en engagerad och serviceinriktad frisör till vår salong på Karl Johansgatan 8 i Majorna.
Vi är en väletablerad salong som har funnits sedan 1999 med en stabil och återkommande kundkrets. Hos oss arbetar du i en trygg miljö med god stämning och ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
– Dam- och herrklippning
– Färgning och styling
– Kundservice och rådgivningKvalifikationer
– Utbildad frisör (meriterande med erfarenhet)
– God servicekänsla
– Ansvarsfull och samarbetsvillig
Vi erbjuder:
– En stabil arbetsplats med etablerad kundbas
– Trevlig arbetsmiljö
– Möjlighet till utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan eller kom gärna förbi salongen och presentera dig.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: hasse@klippcenter.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Demir, Hazni
Karl Johansgatan 8 (visa karta
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414 59 GÖTEBORG Arbetsplats
Klippcenter Jobbnummer
9962679