Frisör sökes till Klippcenter i Majorna, Göteborg

Demir, Hazni / Hälsojobb / Göteborg
2026-06-14


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Klippcenter söker nu en engagerad och serviceinriktad frisör till vår salong på Karl Johansgatan 8 i Majorna.
Vi är en väletablerad salong som har funnits sedan 1999 med en stabil och återkommande kundkrets. Hos oss arbetar du i en trygg miljö med god stämning och ett sammansvetsat team.

Publiceringsdatum
2026-06-14

Dina arbetsuppgifter
– Dam- och herrklippning
– Färgning och styling
– Kundservice och rådgivning

Kvalifikationer
– Utbildad frisör (meriterande med erfarenhet)
– God servicekänsla
– Ansvarsfull och samarbetsvillig
Vi erbjuder:
– En stabil arbetsplats med etablerad kundbas
– Trevlig arbetsmiljö
– Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller kom gärna förbi salongen och presentera dig.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: hasse@klippcenter.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Demir, Hazni
Karl Johansgatan 8 (visa karta)
414 59  GÖTEBORG

Arbetsplats
Klippcenter

Jobbnummer
9962679

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